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SİYASET:
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DEVA Gebze'den Bayram Mesajı

Bu yıl ikinci Ramazan Bayramımızı da maalesef salgın hastalık ve yasakların gölgesinde karşılıyoruz. Geçen yıldan bu yana değişmeyen tek şey ülkemizin turistlere açık, bize kapalı olduğu gerçeği. Bizler evimizden çıkamazken ülkemizin tüm zenginliklerinin tadını turistler çıkarıyor. Bu durum aslında hükümetin yönetim anlayışını da özetliyor; döviz her kapıyı açıyor.

DEVA Gebze'den Bayram Mesajı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:14

Dünyanın gelişmiş ülkeleri çeşitli yöntemlerle salgını bitme noktasına getirmişken bizim gibi ekonomisi kırılgan ve genelgelerle yönetilen ülkeler maalesef bu salgının etkilerini uzun yıllar hissedecek gibi görünüyor. Tüm yetki ve sorumluluğun bir kişide toplanması, her çıkarılan genelgede milyonlarca insanın belirsizlik içine savrulmasına yol açıyor. Önü sonu planlanmadan alınan kararlar, sosyal medyadan alınan tepkiler nedeniyle aniden değiştirilen genelgeler, kontrolü ve denetimi imkânsız kurallar görüyoruz. Gece yarısı yayınlanan kararnamelerle ülkenin ödeme dengeleri alt üst edilebiliyor. Pandemi döneminde dahi işine gitmek durumunda olan, tüm yasaklarda çalışmak zorunda olan Gebze’li vatandaşlarımız hastalık tehlikesi ve ekonomik sorunların yanında bir de bu ani değişiklikler nedeniyle psikolojik bir travma yaşıyor.

Deva Partisi olarak ülkemizde ve bölgemizde salgın döneminde de online olarak vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Gördüğümüz tablo ise değişmiyor; esnaf mutsuz, işçi huzursuz ve en önemlisi gençlerimiz umutsuz. Bu tablonun değişimi ancak her alanda liyakate dayalı bir yönetim kurmakla mümkün olacaktır. Bu yönetimi kuracağız, halkımızı hak ettiği şekilde yaşatmayı bir görev olarak bilecek ve her konuda liyakate dayalı bir sistem oluşturacağız. Bayramlarımızı bayram gibi yaşayabileceğimiz bir memleket oluşturmak için gece gündüz çalıştığımızı bilgilerinize sunar, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram dileriz.

Kemal Memiş

Deva Partisi Gebze İlçe Başkanı

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