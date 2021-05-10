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DEVA Kadın’dan Gözlük Çıkışı

DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Gamze Kemahlı Durmaz, Hukümet, optik sektörünü de bilmediğini ispatladı dedi

DEVA Kadın'dan Gözlük Çıkışı

10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:04

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kadın Politikalarından Sorumlu Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gamze Kemahlı Durmaz’dan Hukümet’in optikçilere yönelik düzenleme çalışmalarına tepki geldi. Hukümetin yaptığı çalışma sektör ve işleyişi hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ne yazık ki ortaya koymuştur dedi.

Başkan Yardımcısı Durmaz şunları ifade etti: “Eczanemin yanında optik olduğu için direk konunun içinde kalmış durumdayım. Hafta başından itibaren iş yerime gelip komşum olan optiği kapalı bulanların isyanlarını dinliyorum. Göz doktorları randevu veriyor, hasta gidiyor, gözlük yazılıyor, ama alacak yer yok. Gözlükler kırılıyor, kayboluyor ama yaptıracak yer yok.

ŞAKA GİBİ, İZİN VAR AMA YOK

Optisyene dışarı çıkma izni verilmiş ama dükkânını açamıyor. Nasıl bir şaka içindeyiz bilen yok. Farkına vardılar, hadi nöbetçi optik olsun dediler ancak bir bilene sorulmadığından o da bir kaos oldu.

Çünkü nöbet sistemi optisyen - gözlükçü mevzuatına uygun da değil. 01 Nisan 2021 tarihli Sağlık Bakanlığı Tıbbî İlaç ve Cihaz Kurumu’nun göndermiş olduğu yazıda açık ve net olarak nöbet uygulamasının yapılamayacağı optisyenlik müesseselerine bildirilmiş. Ama Bakan Bey Nobetçi Gözlükçü’den bahsediyor...

Üstelik dükkâna gir, seç gözlüğünü al, çık misali çalışmıyor ki optikler... Sipariş veriliyor, tamirat yapılıyor; gün, saat veriliyor...

Bugün açık, yarın kapalı olamazlar yani. Siz, siz olun, gözlüklerinize gözünüz gibi bakın, gözlerinizi koruyun...”

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