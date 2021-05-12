banner594
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DEVA’dan Bayram Mesajı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç yayınladığı Ramazan Bayramı mesajıyla İslâm Âlemi’nin bayramını kutladı ve Müslüman coğrafyalarda akan kan ve göz yaşının bir an önce son bulmasını diledi

DEVA'dan Bayram Mesajı

12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:04

Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Koç mesajıyla Kocaelili hemşehrilerinin ve bütün Müslümanların bayramını kutladı.

DEVA Kocaeli İl Başkanı Adem Koç mesajında, “Gönlümüzde on bir ayın sultanı olarak taht kurmuş olan Ramazan ayı süresince nefis muhasebesi yaptık. Manen yenilendik, kentimizin, ülkemizin ve bütün insanlığın yaşadığı sıkıntıları bir kez daha idrak ettik. Nihayetinde de bayrama ulaştık. Bu bayram, sadece bir eğlence değil; insanın kendi nefsine karşı verdiği mücadelenin galibiyetle neticelenmesinin kutlamasıdır. Böylece bayramlar, dinî ve millî duyguların perçinlendği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden millî birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir.

ZOR BİR RAMAZAN GEÇİRDİK

Ancak ne yazıki bu sene zor bir Ramazan ayı geçirdik. Gerek Koronovirüs salgını nedeniyle ve gerekse de ekonomide yaşanan darboğaz nedeniyle insanlarımız çok zor günleri geçirdi, geçiriyor... Bunun acısını ve sıkıntısını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz...

Bu bakımdan Ramazan bayramının Kocaelili hemşehrilerim, milletimiz ve ülkemiz için dostluğa, barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması için dua ediyoruz. Ama dua tek başına yetmez. Bu nedenle sorumluluk alarak hep birlikte çalışmamız ve ülkemizi düştüğü bu darboğazdan çıkarmamız gerekiyor. Bu uğurda da var gücümüzle çalışıyoruz...


DOĞU TÜRKİSTAN VE KUDÜS

Bayramın dünyanın dört bir yanında acı çeken başta Müslüman kardeşlerimiz ve soydaşlarımız olmak üzere, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Doğu Türkistan’da, Kudüs’te ve diğer mazlum coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimizin acısını en derinden hissediyoruz...

Kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı'nın Kocaeli’mize, Türkiye’mize ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Büyükakın, ‘’Bayram gönüllerimize sevinç hanelerimize huzur ve sağlık getirsin’’ Büyükakın, ‘’Bayram gönüllerimize sevinç...
DEVA Gebze'den Bayram Mesajı DEVA Gebze'den Bayram Mesajı
Arife Günü Şehitlik Ziyareti Arife Günü Şehitlik Ziyareti
Sosyal Medya Ramazan Etkinliklerini 76 bin kişi izledi Sosyal Medya Ramazan Etkinliklerini 76 bin kişi izledi
Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Bayram Mesajı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Bıyık’tan Ramazan Bayramı mesajı
Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Zor günleri...

Haberi Oku