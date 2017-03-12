Devlet imkânlarını kullanıyorlar!

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, referandum çalışmaları kapsamında AK Parti’nin devlet imkanlarını kullandığını öne sürdü. Referandum çalışmaları kapsamında CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, hazırlıklarını tamamladıklarını duyurdu. Tüm engellemelere rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini de belirten Kaya, açıklamasında şunları söyledi: “Tüm engellemelere rağmen anayasa değişikliğini anlatmaya devam ediyoruz. AK Parti devletin tüm imkanlarını kullanarak hayır diyenlere baskı yapıyor. Ne yapılırsa yapılsın halkımız evet demeyecek. Bu bir seçim değildir, her gittiğimiz yerde vatandaşlarımıza bunu söylüyoruz. Her siyasi düşünceye sahip yurttaşlarımızın büyük bir sağduyu içerisinde olması mutluluk vericidir.

HERKES ÇALIŞIYOR

Kadın kollarımız ve gençlik kollarımız büyük bir özveri ile çalışıyor. Tüm partili arkadaşlarımız üzerine düşen görevleri yerine getirmek için mücadele ediyor, hepsine teşekkür ediyorum. Partimizin çıkarı için değil, ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Bu seçim değildir, bu ülkemizin geleceğinin oylanacağı bir referandumdur. Bu sorun parti meselesi değildir, hangi siyasi düşünceye ve hangi partiye oy verirlerse versinler bu referandumda çocuklarımızın geleceğini düşünmeliyiz."