Dilovası Belediyesi Mart ayı meclisi gerçekleşti

Meclis toplantısı öncesi gündeme dair konuşma yapan Başkan Şayir, Üç ayların başlangıcını ve geçmiş Regaip Kandili’ni kutlarken, İdlib’deki saldırıda şehit olan askerlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilere acil şifa, yakınlarına ve millete sabır dilerken, bu konuda gösterilen hassasiyetten dolayı herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

CENAZE YEMEKLERİ GÜNDEM OLDU

Şubat ayı meclis tutanaklarının okunmasının ve oylanmasının ardından Mecliste gündem maddelerine geçilmeden önce SP Grubu iki yazılı önerge verdi. Verilen önerge de cenaze yemekleri konusunda verilen yemeklere bir düzenleme getirilmesini ve yemek sayısının sınırlanmasını talep etti. İkinci madde ise cenazeler için verilen araçların dışarıdan kiralanmaması, belediye araçları ile bu hizmetin verilmesi istendi.

Başkan Şayir, dar gelirli vatandaşlarımızın her zaman ve her fırsatta yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Şayir, araç konusundaki önerileri dikkate alacaklarını ve ortak akılla tüm sorunları çözebileceklerini dile getirdi.

BAŞKAN ŞAYİR, TEŞEKKÜR ETTİ

Daha sonra sözlü olarak söz alan SP Grup sözcüsü İnci Aydemir, İdlib’te ki saldırıyı kınarken, Belediye binasının yıkılarak yerine kent meydanı yapılması, Fen İşleri Müdürlüğünde ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde yaşanan personel sorunu ve ilçede ki eksik hizmetler konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Şayir yapılan açıklamalarından dolayı Aydemir’e teşekkür ederek Belediye Binasının yıkılarak Kent Meydanı yapılması konusunda çalışmaların yapıldığını belirtti. Şayir, Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde yaşanan eksiklerinin olduğunu belirterek bu eksikliklerinin giderilmesi için hep birlikte çalışma yapabileceklerini dile getirdi.

GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ

Konuşmaların ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Meclisin birinci maddesi Köseler Mahallesi 307 ada 5 no’lu parselde bulunan binanın ilçe müftülüğüne tahsis talebi oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi’nde üzerinde vatandaşa ait ev bulunan 3068 no’lu parselin satış talebi oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Meclisin son maddesi belediye iştiraki olan Dilbel Organizasyon Taşımacılık İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler San. Tic. A.Ş.’ye yönetim kurulu seçimi bir sonraki meclise bırakıldı.