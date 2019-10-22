Dilovası GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Anaokulu’nun Protokol İmza Töreni Sayın Valimizin Başkanlığında Gerçekleştirildi

Protokol İmza törenine; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve

GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı

ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy protokol imza töreninde yapmış olduğu konuşmalarında; “Değerli katılımcılar, bugün Dilovası bölgemizde GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılması planlanan anaokulunun imza protokolünü gerçekleştirdik. Özellikle organize sanayi bölgelerimizde çalışan kadın sayısının arttırılması, kadın istihdamının daha üst noktalara taşınması bakımından bu bölgelerimize yakın ya da bölgelerimizin içerisinde anaokullarının yapılmasını arzu ettik. Bu konuda ilk uygulamasını İMES Organize Sanayi Bölgemiz gerçekleştirdi ve bugünde GEBKİM Organize Sanayi Bölgemizde böyle bir protokol imzalıyoruz. Özellikle çalışan kadınların çocuklarını güvenle bırakabileceği bir anaokulunun bölgenin içerisinde veya yakınında olması kadın istihdamına çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle hem bölge insanının yararlanabileceği hem de OSB içerisinde çalışan insanların yararlanabileceği bir anaokulunu en kısa zamanda hizmete sokabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırsever kurum olarak GEBKİM Organize Sanayi Bölgemize, Başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.

Hedefimiz; Kocaeli’de Okulöncesi Eğitimde Özellikle 5 Yaş Grubunda %100 Okullaşma Oranını Sağlayabilmektir

Eğitimde başarımızı daha üst seviyelere taşıyabilmek için okul öncesi eğitimi önemsiyoruz. 3,4 ve 5 yaş grubundaki çocuklarımızı alabileceğimiz anaokulları sayısını her geçen yıl arttırıyoruz. Bu yıl Kocaeli’de okulöncesi eğitimde özellikle 5 yaş grubunda hedefimiz %100 okullaşma oranını sağlayabilmektir. Bu yönde yoğun bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Bu amaçla bu yapılan okulda hem başarımızı daha üst noktalara taşımak hem de %100 okullaşma noktasında bizlere de önemli fırsat yaratmış olacaktır. Bu bir okul projesi olmakla birlikte kadın istihdamının da daha üst noktalara taşınmasına katkı sağlayacak bir lokasyonda güzel bir projedir. Hayırlı olmasını diliyorum.” diyen Sayın Valimiz, eğitime desteklerinden dolayı GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyeleri ile projeye katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dilovası İlçesi’nde yapılacak olan Dilovası GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Anaokulu’nun

protokol imza töreni Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve

GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı

tarafından hayırlı olsun dilekleriyle