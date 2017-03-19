Dilovası’nda Sevinç kazandı!

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı’nın olağan kongresi bugün ilçe binasında gerçekleştirildi. Kongrede mevcut ilçe başkanı Hüseyin Türkel ile Cihan Sevinç’in hazırladığı liste ile gidildi. Kongreye partililer de büyük ilgi gösterdi. Siyasi konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma işlemine geçildi. Kongrede 223 oy kullanılırken, 142 oyu Cihan Sevinç alırken Hüseyin Türkel ise 79 oyda kaldı. Ayrıca 2 oy geçersiz sayılırken, kongreyi 142 oyla Cihan Sevinç kazandı. Kongrenin sonunda 15 kişilik yönetim kurulu, 11 de il delegesi belirlendi.