SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dilovası’nda Sevinç kazandı!

Dilovası’nda Sevinç kazandı!

Dilovası'nda Sevinç kazandı!

19 Mart 2017 Pazar 12:32


 

MHP Dilovası İlçe Teşkilatı’nın olağan kongresi bugün ilçe binasında gerçekleştirildi. Kongrede mevcut ilçe başkanı Hüseyin Türkel ile Cihan Sevinç’in hazırladığı liste ile gidildi. Kongreye partililer de büyük ilgi gösterdi. Siyasi konuşmaların ardından delegelerin oy kullanma işlemine geçildi. Kongrede 223 oy kullanılırken, 142 oyu Cihan Sevinç alırken Hüseyin Türkel ise 79 oyda kaldı. Ayrıca 2 oy geçersiz sayılırken, kongreyi 142 oyla Cihan Sevinç kazandı. Kongrenin sonunda 15 kişilik yönetim kurulu, 11 de il delegesi belirlendi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Dilovası’nda Sevinç Kazandı!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Teminatımız parlamenter demokrasi! Teminatımız parlamenter demokrasi!
Güçlü bir Türkiye için! Güçlü bir Türkiye için!
“Diplomasi tarihinde benzeri görülmedi“ “Diplomasi tarihinde benzeri görülmedi“
Karabacak yeni anayasayı velilere anlattı Karabacak yeni anayasayı velilere anlattı
Ceyhan, Kocaeli halkına teşekkür etti Ceyhan, Kocaeli halkına teşekkür etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmit’te Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmit’te
Yukarı Çık

Teminatımız parlamenter demokrasi!
Teminatımız parlamenter demokrasi!

Haberi Oku