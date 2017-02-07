Doğan açıkladı: Valilik konağı yıkılacak

CHP Grup Başkan Vekili Ersin Albayrak’ın tahliye olan Sefa Sirmen’in programını hatırlatması üzerine meclis sona erdi. Sonraki meclis toplantısı 7 Mart 2017 günü saat 15.00’da yapılacak.



CHP'DEN GÜLTEPE SORUSU

Mart ayı meclisi için tarih belirlendikten sonra Başkan Doğan'a soru soran CHP'li Ersin Albayrak," Gültepe'de belediyemizin yapacağı inşaatların ihale safhasına gelinceye kadar meclis üyelerine de bir sunumun yapılmasını dilerdik. Biz basından takip e diyoruz Gültepe'de ki inşaatlarını safhasını. Bu konuda ben kendi grubum adına söylüyorum. Gönül isterdi ki meclis üyelerine bir sunum yapsaydınız" diye konuştu.

BUNLAR TEKNİK OLAYLAR

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Ersin Albayrak'a cevap veren Başkan Doğan," İzmit'imiz İstanbul ile birlikte Türkiye'nin en yoğun büyüyen şehirlerinden biri. Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm anlamında büyük projeler başlattı. Orada bulunan daha önce TOKİ'den çok cüzi miktarda bir ücretle 5 yıllığına aldığımız bir alan var. Ana hedefimiz o bölgede bir sosyal ve kültürel hem de yaşamsal olarak değişimi başlatma amacıdır. Böyle bir proje yapmayı 7. Ayda meclise sunup, açıklama yapmıştık. Meclis tarafından bize verilen yetki çerçevesinde arkadaşlarımız 1 yıla yakındır bu konuda kafa yoruyor. Bunlar teknik olaylar. Benim için konut sayısından ziyade burada ki mimari ve sosyal yaşamın, çevre ile ilgili olan ilişkilerin boyutudur. Arzu ederseniz size bilgi verip önemli bir sunum da yapabiliriz. Henüz işe daha yeni başlıyoruz" dedi. AK Parti grubunu sunumu hemen yapmak isteyince CHP'li Albayrak Sefa Sirmen'in programına yetiseceklerini ifade etti ardından yeniden Konuşan Başkan Doğan, " Bir belediye Başkanımızın bu tür bir durum yaşamış olmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Sayın Başkanın bende ziyaretine gitmiştim. Bizden de selamlarını iletin"dedi.