Doğan açıkladı: Valilik konağı yıkılacak

İzmit Belediye Meclisi’nin Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın birinci oturumu BELSA Plaza’nın 9. katında bulunan meclis salonunda gerçekleşti. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın başkanlığında gerçekleşen mecliste 12 gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Doğan, Valilik Konağı’nın yıkılacağını belirterek, “Sayın valimizi bu konuda anlayış gösterdi. Ön hazırlık yapıyoruz. Biz de yeni valilik konağı yapmayı taahhüt ediyoruz. Vizyonu son derece yüksek bir valimiz var. Her valiye söylüyordum ama yanaşmıyorlardı” dedi.
CHP'DEN GÜLTEPE SORUSU
Mart ayı meclisi için tarih belirlendikten sonra Başkan Doğan'a soru soran CHP'li Ersin Albayrak," Gültepe'de belediyemizin yapacağı inşaatların ihale safhasına gelinceye kadar meclis üyelerine de bir sunumun yapılmasını dilerdik. Biz basından takip e diyoruz Gültepe'de ki inşaatlarını safhasını. Bu konuda ben kendi grubum adına söylüyorum. Gönül isterdi ki meclis üyelerine bir sunum yapsaydınız" diye konuştu.
BUNLAR TEKNİK OLAYLAR
CHP Meclis Grup Başkan Vekili Ersin Albayrak'a cevap veren Başkan Doğan," İzmit'imiz İstanbul ile birlikte Türkiye'nin en yoğun büyüyen şehirlerinden biri. Büyükşehir Belediyemiz kentsel dönüşüm anlamında büyük projeler başlattı. Orada bulunan daha önce TOKİ'den çok cüzi miktarda bir ücretle 5 yıllığına aldığımız bir alan var. Ana hedefimiz o bölgede bir sosyal ve kültürel hem de yaşamsal olarak değişimi başlatma amacıdır. Böyle bir proje yapmayı 7. Ayda meclise sunup, açıklama yapmıştık. Meclis tarafından bize verilen yetki çerçevesinde arkadaşlarımız 1 yıla yakındır bu konuda kafa yoruyor. Bunlar teknik olaylar. Benim için konut sayısından ziyade burada ki mimari ve sosyal yaşamın, çevre ile ilgili olan ilişkilerin boyutudur. Arzu ederseniz size bilgi verip önemli bir sunum da yapabiliriz. Henüz işe daha yeni başlıyoruz" dedi. AK Parti grubunu sunumu hemen yapmak isteyince CHP'li Albayrak Sefa Sirmen'in programına yetiseceklerini ifade etti ardından yeniden Konuşan Başkan Doğan, " Bir belediye Başkanımızın bu tür bir durum yaşamış olmasından dolayı üzüntü içerisindeyiz. Sayın Başkanın bende ziyaretine gitmiştim. Bizden de selamlarını iletin"dedi.