Dr.Ekrem ÇELİKİZ Kocaeli Milletvekiliği Adaylığı Hakkında

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır.

AKP ve MHP tarafından getirilen ucube başkanlık sistemi, Türkiye’nin sorunlarını daha da

büyütmüştür. Bu sistemde yasama-yürütme ve yargı maalesef iç içe geçmiş, demokrasi için zaruri olan güçler ayrılığı prensibine uyulmamıştır.

Atamalarda liyakat esas alınmadığı için Türkiye’nin sorunları katlanarak artmış ve adaletsizlik Türkiye’deki her kurumu işlevsiz hale getirmiştir. Devletlerin sağlamlığını ve gücünü adalet ve liyakat ilkelerine olan bağlılıkları gösterir.

Türkiye’de AKP iktidarında ekonomi felç olmuştur. Faize karşı olduğunu iddia eden AKP hükümeti, sadece 2023 yılında merkezi bütçeden faize 565 Milyar TL ödeyecektir. AKP hükümeti dönemlerinde zengin daha zengin, işçi-memur, emekli, asgari ücretli ise yoksullaşmıştır.

AKP iktidarında hak etmediği halde 4,5 kamu kurumundan haksız yere maaş alan bürokratlar kul hakkı yemeye devam etmektedirler. AKP iktidarında milletin vergileri ile lüks makam arabalarında gezen bürokrat ve yönetici sayısı hızla artmıştır. Milletin vergileri, israf edilmiş, gereksiz harcamalarda kullanılmıştır. Türkiye’de tekrar parlamenter sisteme geçilmesi, Türkiye’nin gelişimi ve demokrasisi açısından gereklidir. Demokratik, çoğulcu bir anlayışla Türkiye’de milletin sesinin TBMM’de temsil edilmesi hayati derecede önemlidir. Bütün siyasal partiler tarafından Milletvekili Aday Listelerinin ön seçimlerle demokratik bir şekilde belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Milletvekilliği, halka hizmet etmek gayesi ile yapılır. Milletvekilliği bir hizmet yarışı olmalıdır. Bu gerekçelerle; 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde makam, mevki ve koltuk meraklısı olmadığım için aday olmayacağım. Bir sonraki dönemde Kocaeli halkı isterse ve demokratik bir şekilde milletvekili adayları ön seçimlerle belirlenirse aday olabilirim. Üniversitede akademik kariyerime ve gazeteciliğe devam edeceğim.

Milletvekilliği seçimlerinde Kocaeli’nde Saadet Partisi’nin adaylarını destekleyeceğim.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin sonuçlarının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Dr. Ekrem ÇELİKİZ