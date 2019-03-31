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Dursun oyunu kullandı

Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun oyunu kullandı.Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1156 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Dursun' oyumuzu kullandık, Gebzemize, Kocaelimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum'dedi.

Dursun oyunu kullandı

31 Mart 2019 Pazar 12:16

Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1156 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Dursun' oyumuzu kullandık, Gebzemize, Kocaelimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum'dedi.

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