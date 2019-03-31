Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1156 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Dursun' oyumuzu kullandık, Gebzemize, Kocaelimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum'dedi.
Dursun oyunu kullandı
Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun oyunu kullandı.Millet ittifakının CHP’li Gebze Belediyesi Başkan Adayı Avukat Recep Dursun, Gebze Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1156 No’lu sandıkta oyunu kullandı. Dursun' oyumuzu kullandık, Gebzemize, Kocaelimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum'dedi.