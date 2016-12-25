Ejderoğlu: Boyun eğmeyiz!

Toplantıda konuşan İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, son günlerde çok sayıda şehit verdiğimiz terör saldırılarını kınarken “Hiçbir terörist faaliyet bizi birbirimize düşman edemez. Bizler de onları bozguna uğratacağız. Bizi dipsiz kuyulara itmek isteyenlere söyleyeceğimiz şudur: Biz bin yıldır bu toprakları vatan bilmişiz. Şimdiye kadar hiçbir olayda boyun eğmedik, bunlara mı boyun eğeceğiz?” şeklinde konuştu.

‘BİZLER DE ONLARI BOZGUNA UĞRATACAĞIZ’

Toplantıda İl Başkanı Sinan Ejderoğlu; Beşiktaş’ta, Kayseri’de ve Suriye’deki şehitlerimizi anarak başladığı konuşmasında “Son derece üzüntü duyduk. Şehrimizden de üç gün içerisinde Abdülsamet Özen ve Raşit Yücel Kayseri’de Binbaşı Bülent Albayrak da Suriye’de şehit düşmüştür. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Terör örgütü ve arkasındakiler hainliklerini bir kez daha ortaya koymuşlardır. Şehitlerimizin tamamen bizim içimizden ve bizim vatanımızın evlatları olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Burası Türkiye. Türkiye’de huzuru, barışı, kardeşliği tehdit eden durumlarda bizler daha fazla kenetleniriz. Hiçbir terörist faaliyet bizi birbirimize düşman edemez. Millet olarak bu coğrafyayı nasıl vatan edindiğimizi ve sorumluluklarımızı net bir şekilde biliyoruz. Bizler de onları bozguna uğratacağız” şeklinde konuştu.

‘DESTEKÇİLERİYLE ÇÖZÜM ARAMAK MANTIK DIŞI’

Ejderoğlu, Türkiye üzerinde oynanan oyunların 40 yıldır farklı şekilde devam ettiğini belirterek “Bunların amaçları Türkiye’nin madden ve manen güçlü olmasını engellemektir. Dünyada adil bir düzenin kurulması için ülke olarak çaba sarf etmekteyiz. Aslında bütün Müslüman ülkelerin üzerinde oynanan oyunlar net bir şekilde görülüyor. PKK’nın, DAEŞ’in, PYD’nin, YPG’nin varlık sebebini bilmeyeniniz var mı? Bu sıkıntıları neden yaşıyoruz, herkes biliyor. Bu kadar bilinen gerçeklere rağmen hala bu örgütlerin arkasındaki ülkelerle birlikte çözüm aramak mantık dışıdır. İslam ülkeleri tek tek yalnız bırakılıyor. Etnik ve mezhepsel oyunlarla fitne ve fesat sokulmak isteniyor” ifadelerine yer verdi.

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