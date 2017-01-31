Ekonomi Olumsuz Etkilenir TBMM’de Anayasa Komisyonu ile Genel Kurul görüşmeleri tamamlanan Anayasa Değişiklik Teklifi ile ilgili olarak, TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan bir açıklama yaptı.

31 Ocak 2017 Salı 09:29