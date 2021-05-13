Ellibeş'ten Bayram mesajı!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı

Başkan Ellibeş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek; bir bayrama daha kavuştuk. Ramazan Bayramınızı kutluyor; bu mübarek günlerin, tüm İslam alemiyle birlikte bizlerin de birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.

Maalesef bu yıl da salgın nedeniyle özlediğimiz, beklediğimiz şekilde kucaklaşarak, birbirimize sarılarak bir bayram yaşayamıyoruz.

Bununla birlikte dünyanın pek çok yerinde Müslümanlar, bu bayrama da boynu bükük, yüreği yaralı, gözleri yaşlı şekilde giriyor. Özellikle Filistin’de, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da son birkaç gündür İsrail güvenlik güçlerinin başlattığı barbarca, zalimce saldırılar ve bu saldırılarda kadın, çocuk, genç, yaşlı pek çok kardeşimizin hayatını kaybetmesi ve yaralanması bizleri de derinden etkiliyor, bayram sevincimizi gölgeliyor.

İnşallah, bu mübarek günler, kardeşlerimizin kurtuluşuna; tüm insanlığın huzur ve güven içinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur.

Türkiye, vatandaşları, ilgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarıyla her zaman olduğu gibi, Ramazan ayı boyunca da dünyanın dört bir yanındaki kardeşleriyle dayanışma içinde oldu.

Bir yandan salgının ülkemiz ve milletimiz üzerinde ekonomik, sosyal ve sağlıksal etkilerini azaltmaya, vatandaşının daima yanında olmaya çalışırken, bir yandan da dünyanın dört bir köşesinde ulaşabildiği tüm mağdurlara ve mazlumlara, hiçbir ayrım yapmaksızın, yardım eli uzatmanın çabası içinde oldu.

Kadim medeniyetimizin gereği olarak bundan sonra da aynı anlayış devam edecektir.

Üzülerek görüyoruz ki, dünyanın pek çok köşesinde demokrasi, insan hakları, inançlara saygı gibi değerler adeta ayaklar altına alınıyor.

Bu değerlere sahip çıkması gereken uluslararası kurumlar ve ülkeler, sergiledikleri çifte standartlı tutumla, kendi varlıklarını sorgulanır hale getirdiler

Irak’ta, Suriye’de yüzbinlerce masumun ölümüne seyirci kalan Batı, bugün Filistin’de yaşananlara karşı da kör, sağır, dilsiz maymunu oynayarak tüm dünyaya telkin ettiği ilkelere sırtını dönüyor.

İşte böyle bir ortamda Türkiye, tarihinden, kültüründen, vicdanından aldığı güç ve sorumlulukla, hakkı, hakikati, insani değerleri savunma konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tutarlı bir çizgi izlemenin çabası içinde.

Ramazan Bayramı, inşallah, millet olarak bu anlayış etrafında yekvücut olmamızı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Ramazan Bayramını bir kez daha kutluyor; bayram bereketinin kalplerimizi coşturmasını, umutlarımızı yeşertmesini Yüce Allah’tan temenni ediyorum.”