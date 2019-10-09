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Ellibeş’ten Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyareti!

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ellibeş'ten Tipioğlu'na hayırlı olsun ziyareti!

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:54

 AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il yöneticileri geçtiğimiz ay Kocaeli’ndeki görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Ellibeş, son Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Kocaeli’ne atanan Veysel Tipioğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek görev yerinde başarılar diledi. Tipioğlu ise nazik ziyaretlerinden ötürü Ellibeş ve yönetimine duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkürlerini iletti.

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