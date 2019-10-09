Ellibeş’ten Tipioğlu’na hayırlı olsun ziyareti!

AK Parti

Kocaeli İl Başkanı

Mehmet Ellibeş

, İl Kadın Kolları Başkanı

Serpil Yılmaz

, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il yöneticileri geçtiğimiz ay Kocaeli’ndeki görevine

başlayan İl Emniyet Müdürü

Veysel Tipioğlu

’nu makamında ziyaret etti. Başkan Ellibeş, son Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Kocaeli’ne atanan Veysel Tipioğlu ile bir görüşme gerçekleştirerek görev yerinde başarılar diledi. Tipioğlu ise nazik ziyaretlerinden ötürü Ellibeş ve yönetimine duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkürlerini iletti.