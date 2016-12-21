Emek Bloğu Gündemi Değerlendirdi!

CHP, HDP, EMEP ve ÖDP ile Eğitim-Sen Gebze hem terörü, hem de terör saldırıları sonrası sol partiler ve STÖ’lere yönelik saldırıları kınadı.

İktidarın uyarıldığı basın açıklamasında, “Kardeşçe ve eşitçe yaşamak istiyoruz” denildi. Son 10 gün içinde önce İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde ardından Kayseri’de meydana gelen terör saldırıları Gebze’de emek ve demokrasi güçlerini bir araya getirdi. CHP Gebze İlçe Örgütü’nde bugün gerçekleşen basın toplantısında altında siyasi partilerden CHP, HDP, EMEP ve ÖDP Gebze İlçe Örgütleri ile sivil toplumdan KESK Eğitim-Sen Gebze Şubesi’nin imzasının olduğu ortak metin CHP Gebze İlçe Başkanı Recep Dursun tarafından okundu. Dursun açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

ÜLKE AÇMAZA SÜRÜKLENDİ

“İstanbul Beşiktaş’tan sonra Kayseri’de gerçekleştirilen bombalı saldırı, ülkenin nasıl bir açmaza doğru sürüklendiğini bir kez daha acı bir şekilde gösterdi. Karşılıklı olarak ölümün ve şehitliğin kutsandığı bir ortamda barışın, birlikte yaşamın sesi duyulmaz hale geliyor. Memleketin toprakları kanla ve gözyaşıyla yıkanıyor! Beşiktaş ve Kayseri’de gerçekleştirilen saldırılarda yaralananlara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına halkımıza sabır ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

HİÇBİR SALDIRI BİZİ VAZGEÇİREMEYECEK

CHP Gebze, HDP Gebze, EMEP Gebze, ÖDP Gebze ve Eğitim-Sen Gebze olarak olarak iktidarı, gerilim ve çatışmayı derinleştirecek söylem ve politikalardan vazgeçmeye; Kayseri başta olmak üzere çeşitli kentlerde yapılan saldırılara göz yuman kamu görevlileri ile bu saldırıları yapanlar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya çağırıyoruz. Ve bilinmelidir ki, hiçbir saldırı bizleri emeğin haklı davasından, her milliyetten işçi emekçilerin barış içinde sömürüsüz ve insanca yaşam mücadelesinden vazgeçiremeyecektir.