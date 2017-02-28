Emekliler Tarihler Belli Oldu!

Emekli promosyon ödemeleri için takvim belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın himayesinde gelişen emekliye promosyon ödemeleri için takvim belirlendi. Protokol imzalanan kurumlar arasında yer alan Ziraat Bankası, ödemelerin emeklilerin T.C kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleşeceğini duyurdu. Peki, emekliye promosyon için ilk ödemeler ne zaman gerçekleşecek? İşte, detaylı bilgiler

Emeklillerin maşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi. T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek.



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Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, emeklilerin sadece Şubelerden değil, internet sitesi ve çağrı merkezinden de taahhütname verebileceği vurgulandı. Bugüne kadar 400 bini aşkın müşteriye promosyon ödemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada kimin ne zaman promosyon alacağı şöyle ifade edildi:



ŞUBEYE GİDECEKLER DİKKAT

Bankadan yapılan açıklamada, promosyon taahhütnamesini şubeden vermek isteyen emeklilerin, T.C kimlik numarasının son rakamına göre bankaya gitmeleri istendi.

4.6 MİLYON EMEKLİYE 2 MİLYARLIK PROMOSYON

Ziraat Bankasından 4.6 milyon emeklinin maaş aldığını belirten banka yetkilileri, bunlara toplamda 1.8 ila 2 milyar liralık promosyon ödemesi yapılacağını belirttiler. Yetkililer, bugüne kadar 400 bin emekliye ise 150 milyon liralık ödeme yapıldığını söylediler.

7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor.