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“En iyi ilçe başkanı ben olacağım”

CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan açıklamalarda bulundu.

'En iyi ilçe başkanı ben olacağım”

05 Mart 2020 Perşembe 14:55

 Kocaeli’de il başkanının en iyi ilçe başkanı kendisinin olacağını söyleyen Orhan, “Demokratik bir yarıştı. 3 adayda bizim partilimizdi. Sonuçta delegelerimiz  üç adaydan birini tercih etti. Buna herkesin saygı duyması lazım. Kongreyi kongre salonunda bıraktık. Bu süreçten sonra Harun Yıldızlı bizim il başkanımızdır.  Kocaeli’ de iktidar yürüyüşünü beraber yapacağız. Bu süreçte İl Başkanımızın en iyi Gebze ilçesiyle çalışacağını düşünüyorum.  Çünkü Gebze’ de başarıyı elde edersek Kocaeli’ de iktidar oluruz. İddia ediyorum Kocaeli’ de İl Başkanımızın en iyi ilçe başkanı ben olacağım” dedi.
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