Engel olan kim?

Emeklilerin maaşlarının düşük olmasını ellerinde tüm yetkiler olmasına ve 15 yıldır tek başlarına iktidarda olmalarına bağlamayıp ölmüş dünyasını değiştirmiş eski Başbakanlardan ve Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel’e bağlayan İktidarı anlamakta zorluk çektiklerini ifade eden Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, yaptığı açıklamada, “Acaba ülkeyi bu kadar süre içerisinde Bakkal Mehmet amca mı yönetiyordu” dedi.

“HALKI BU KADAR SAF YERİNE KOYMAYIN”

Rahmetli Erbakan Hocamız bunlar için ‘Bunlar daha çocuk yav çocuk’ dediği zaman bize kızanlar şimdi İktidarın en yetkili makamları tarafından yapılan bu açıklamalar karşısında hiç tereddüt etmeden ve düşünmeden akıl ve mantık sınırlarını zorlarcasına hükümeti savunmaya geçmesini anlayamadığını ifade eden Başkan Korkmaz, “Arkadaş madem emeklinin düşük maaş almasının sebebi Demirel. Erbakan hoca da Başbakan olduğu zaman Cumhurbaşkanı Demirel’di ama Cumhuriyet tarihinin en yüksek zamlarını verdi hem işçiye, emekliye, bağkur’luya, memura. O zaman Demirel neden engel olmadı ya da olamadı. Peki, sizin ilk iktidar olduğunuz yıllarda Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’di veremediniz. Sonra Abdullah Gül oldu şimdi de Başkan yapmaya çalıştığınız Recep Tayyip Erdoğan var Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi elinizi kolunuzu bağlayan ne ki emekliye zam yapmakta beceremediğiniz beceriksizliğinizi dünyasını değiştirmiş ölmüş gitmiş Demirel’e bağlıyorsunuz. Ayıptır yazıktır. Halkı bu kadar saf yerine koymayın.” dedi.