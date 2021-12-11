Ercan Oğuz Mazbatasını teslim aldı

Mazbatasını alan Başkan Ercan Oğuz, “Dilovası,Kocaeli ve ülkemiz için rabbim bu davada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin inşallah. Yeni yönetimimiz ile kaldığımız yerden daha güçlü şekilde çalışacağız” dedi.





ERCAN OĞUZ’UN YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Murat Akbulut, Selami Güler, Recep Akyol, Abdulsamet Ekici, Ali Örnek, Erdoğan Karageyik, Hamza Zorba, İsmail Altın, Reşat Yıldız, Ahmet Dağdeviren, Mehmet Kartal, Mehmet Gümlüce, Mustafa Kocabay, Mahkum Aydemir, Hakan Kurt, Rıfat Özden, Ömer Dursun

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Rıfat Özden, Ömer Dursun, Kenan Kocabay, Fatih Tombul, Recep Porsuk, Aydın Özsubaşı, Zafer Güneş, Doğukan Dalkılıç, Orhan Yol, Ramazan Bal, Nevzat Uçar, Halil Tanko, Çetin Başkale, Ömer Ergül, Davut Kara