Eryarsoy’dan liste açıklaması

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, en son bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan listelerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy,”Medyada ve sosyal medyada partimizin aday listesi olduğu iddia edilen bazı listeler dolaşmaktadır. Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın açıklamaları olmadığı sürece kamuoyunda zikredilen listelere itibar edilmemelidir.”dedi