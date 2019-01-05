banner400
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eryarsoy’dan liste açıklaması

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, en son bugün sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlanan listelerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Eryarsoy'dan liste açıklaması

05 Ocak 2019 Cumartesi 11:39

banner401

Sosyal Medya hesabından açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy,”Medyada ve sosyal medyada partimizin aday listesi olduğu iddia edilen bazı listeler dolaşmaktadır. Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın açıklamaları olmadığı sürece kamuoyunda zikredilen listelere itibar edilmemelidir.”dedi


banner402
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da ücret tartışması! Çayırova’da ücret tartışması!
Ballıkayalar tahrip olmayacak! Ballıkayalar tahrip olmayacak!
Törk, Pazar Esnafını Ziyaret Etti Törk, Pazar Esnafını Ziyaret Etti
Gebze’nin Bugünü ve Geleceği konferansı Gebze’nin Bugünü ve Geleceği konferansı
Saadet'e Başvurular Sürüyor Saadet'e Başvurular Sürüyor
'Aday Bile Bulamıyorlar!' 'Aday Bile Bulamıyorlar!'
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Çayırova’da ücret tartışması!
Çayırova Belediyesi’nin 2019 yılının ilk meclis toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Çayırova...

Haberi Oku