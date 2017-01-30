Eski bakan Şahin Kocaeli’de

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sabah saatlerinde kentimize geldi. İSU Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Şahin’e; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal eşlik etti. Ziyarette İSU Genel Müdürü İlhan Bayram yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.