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Eski bakan Şahin Kocaeli’de

Aile ve Sosyal Politikalar eski bakanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilimize geldi.

Eski bakan Şahin Kocaeli'de

30 Ocak 2017 Pazartesi 22:38


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sabah saatlerinde kentimize geldi. İSU Genel Müdürlüğü’nü ziyaret eden Şahin’e; Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal eşlik etti. Ziyarette İSU Genel Müdürü İlhan Bayram yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

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Eski Bakan Şahin Kocaeli’de
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