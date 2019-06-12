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Esnafı Gezdi, Önerileri Dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Fatih Caddesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, çay içip sohbet ettiği esnafların görüş, öneri ve isteklerini dinledi.

Esnafı Gezdi, Önerileri Dinledi

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:50

Seçimden önce belirli aralıklarla esnaflarla bir araya gelme sözü veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnaflarla buluşmaya devam ediyor. Belediye meclis üyeleri ile birlikte Fatih Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Başkan Çiftçi, çay içip sohbet ettiği esnafların görüş, öneri, sorun ve isteklerini dinledi. Esnaflarla tek tek tokalaşıp sohbet eden ve hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Çiftçi,” Sizlerle her zaman birlikte olacağız. Belirli aralıklarla sizleri ziyaret etmeye, görüş ve önerilerinizi almaya devam edeceğiz. Her hangi bir isteğiniz, sorununuz ve talebiniz varsa bize rahatça söyleyin. Sizlerin emrindeyiz. Çayırova’yı birlikte yöneteceğiz. Vatandaşlarımızın fikirleri bizim için çok değerli ve önemli. “diye konuştu.

Esnafların öneri ve isteklerini dinleyip not alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, esnafları ziyaret etmeye devam edeceklerini belirterek, seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek yerine getireceklerini, Çayırova halkının daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için tüm imkânları seferber edeceklerini sözlerine ekledi.

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