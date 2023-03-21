Fatih Salihoğlu Saadet Kocaeli'den Aday Adayı

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim yaklaşırken Saadet Partisinde aday adaylık süreçleri devam ediyor. Elektrik Yüksek Mühendisi Fatih Salihoğlu Saadet Partisinden aday adayı oldu.

Fatih Salihoğlu Kimdir?

1989 Ordu/Kumru doğumludur.

İlkokul ve ortaokulu Sakarya Karasuda, Liseyi Ferizli Anadolu Teknik Lisesinde birincilik ile bitirmiştir.

Üniversite Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesinde, Yüksek Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesinde tamamlamıştır.

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Üniversite Başkanlığı, şube il yöneticiliği ve ardından AGD izmit İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılından itibaren Saadet Partisi il yönetim kurulunda yönetim kurulu üyesi olan Salihoğlu, ASKON İl Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrıldıktan sonra Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Kocaeli Kurucular Kurulu Üyesi olmuştur.

Enerji ve elektrik sektörü üzerinde kurduğu şirkette , başta Kocaeli ve Marmara olmak üzere ülke geneline hizmet vermektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.







