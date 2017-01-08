CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, bugün TBMM’de görüşmeleri başlayacak Anayasa değişikliğine yönelik eleştirilerini sürdürüyor. Teklifi Ferman Anayasası olarak adlandıran Hürriyet, sert ifadeler kullandı. Hürriyet, “Getirilmek istenen bu yeni anayasa ile kim gelirse gelsin demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin lideri değil, diktatörü olacaktır.

AKP, Cumhurbaşkanının eline yasamayı tamamen teslim ederek, ona kanun çıkarma yetkisini değil, ferman çıkarma yetkisini vermek İstiyor. Üstelik tam da saltanatın kaldırılışının 94. Yılında kabul ettirmeye çalıştıkları anayasa düpedüz ‘Ferman Anayasası’dır.”dedi.

ANAYASAYA DARBE!

Getirilen Anayasa değişiklik teklifini darbe ile eş değer tutan Hürriyet, “Cumhuriyeti yıkarak rejimin değiştirilmesi istenen bu darbe anayasasına evet diyecek 330 vekil olacaksa eğer ülkede başkaca darbeci de aramaya gerek yoktur. Ayrıca Meclisin yeni anayasa yapma yetkisinin olmadığı yönündeki tüm kurallara rağmen; “Bizim siyasal gücümüz var, biz anayasayı takmıyor ve yetkimizi de kendimiz belirliyoruz” denilirse, anayasal suç işlenmiş olur ve o zaman da bunun adı anayasaya karşı darbe olur ve yapılan anayasa meşru olmaz.”dedi.

“HER ŞARTTA KARŞI DURMALIYIZ”

Değişiklik teklifine herkesin karşı çıkmasını isteyen Hürriyet, “İşte bu sebeplerden ötürü; demokratik, çok sesli, tek adamcılığa bağlı kalmayan bir sistemde kalmak istiyor ve parlamenter sistemin çok daha güçlü bir şekilde varlığını devam ettirmesini istiyorsak, AKP tarafından getirilmeye çalışılan rejim değişikliğini içeren Darbe Anayasası’na her şartta ve her ortamda karşı durmalıyız.”diye konuştu.