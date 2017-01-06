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FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 5 kişi tekrar gözaltına alındı.

FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede

06 Ocak 2017 Cuma 22:57


FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan 2'si kadın 5 kişi tekrar gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye getirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u' kullandıkları belirtildi. 

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FETÖden Gözaltına Alınan 5 Kişi Adliyede
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