FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan 2'si kadın 5 kişi tekrar gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye getirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerinin talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme sistemi olan 'ByLock'u' kullandıkları belirtildi.
FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyede
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 5 kişi tekrar gözaltına alındı.