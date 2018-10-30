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Gebze CHP'den fener alayı

CHP Gebze İlçe Örgütü, ‘Cumhuriyete Sahip Çıkıyoruz’ adıyla fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gebze CHP'den fener alayı

30 Ekim 2018 Salı 14:02

Yürüyüş için çok sayıda partili Eski Trafo Meydanı olarak bilinen yerde toplandı. Gerçekleştirilen yürüyüşe CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, ilçe kadın kolları başkanı Yaşa Erdoğan, ilçe gençlik kolları başkanı Savaş Gayretli, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, CHP Gebze Belediyesi Başkan aday adayları Recep Dursun ve İsmail Demir, CHP Genel Merkez MYK Üyesi Gökhan Orhan, BİLKAR Başkanı Serdar Dikkatli, Emekli-Sen Gebze Şubesi Başkanı Cemil Yüksek ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Eski Trafo Meydanı olarak bilinen yerde toplanan çok sayıda kişi buradan sloganlar, fenerler ve Türk bayrakları eşliğinde Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda kadar yürüdü. Meydanda ilk olarak saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

BELEDİYE BAŞKAN ADAY ADAYLARI TANITILDI

İstiklal marşının okunmasından sonra ilk olarak CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz bir konuşma yaparak, “Saygıdeğer Gebzeliler öncelikle sizlere takdim etmek istediğimiz iki değerli insan var. CHP Gebze Belediye Başkan aday adayları İsmail Demir ve Recep Dursun’u yanıma çağırmak istiyorum. Bundan 95 yıl önce teokrasiyesiye karşı, emperyalizme karşı bu topraklarda Kurtuluş Savaşını kazanarak cumhuriyetin oluşumunu sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923’de ‘Efendiler yarın cumhuriyeti kuracağız.’ dedi. O cumhuriyet 29 Ekim günü atalarımız tarafından kanı pahasına bedellerini ödeyerek bizlere emanet ettiler. Bu emanetin bekçileri olarak sonuna kadar cumhuriyeti koruyacağız. Bu akşamki yürüyüşe katılan herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu. CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın konuşmasının ardından Gebzeliler konserle keyifli anlar yaşattılar.

 

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