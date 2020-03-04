Gebze Mart Meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi Mart ayı olağan meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşen gerçekleşen oturumda önergeyle gündeme dahil edilen maddelerle birlikte toplam on yedi gündem maddesi görüşüldü.

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLEDİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz meclis oturumu öncesi yaptığı konuşmasında, “Geçtiğimiz günlerde İdlip’te yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza baş sağlığı diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz ama Allah’ın izniyle zor günleri atlatacağız. Bu dönemde birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tekrar şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Mart ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. önerge ile gündeme dahil edilen iki maddeyle birlikte on yedi gündem maddesi tek tek görüşüldü. Gündemin bir ve ikinci maddesi Yapı Kayıt Belgesi alan 62 ve 5 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Nisan ayı Meclis oturumu 3 Nisan Cuma günü saat 16:00’da gerçekleşecek.

