banner392
SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze MHP'de gündem seçim

MHP Gebze İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısında yerel seçim hazırlıklarını konuştu.

Gebze MHP'de gündem seçim

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:29

  Şehitlerimiz için yapılan dua sonrası sözü alan MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Yerel seçim hazırlıkları hakkında teşkilata bilgi verirken, 31 Mart 2019 Yerel Seçimi için hazırlanmış olan raporlar üzerine teşkilat yöneticileriyle beraber fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda ataması yapılan Yenikent Mahallesi Temsilcisi Ahmet Kıreker’e yetki belgesi de takdim edildi. 

Gebze Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ ve Yönetimi, İlçe Başkanı Taşdemir ile birlikte yerel seçim hazırlıkları hakkında istişarede bulundular. Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ, İlçe Başkanı Taşdemir’e Kadın Kollarının çalışmaları ve Projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da Genel merkez ziyareti gerçekleştirerek, hazırladıkları Gebze raporunu Genel Merkeze teslim eden Hatice Uludağ ve ekibi, bu seçimde izleyecekleri stratejiyle ilgili bilgi verdiler. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzMhpYerel Seçim
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP'nin Çayırova aday adayı CHP'nin Çayırova aday adayı
Gebze Saadet'ten İyi Partiye ziyaret Gebze Saadet'ten İyi Partiye ziyaret
CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı CHP'nin Gebze adayları çalışmaya başladı
Gebze CHP'den fener alayı Gebze CHP'den fener alayı
Ak Parti'de gözler MYK'da Ak Parti'de gözler MYK'da
MHP'de istişare toplantısı MHP'de istişare toplantısı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner346

banner149

banner378

CHP'nin Çayırova aday adayı
CHP Çayırova İlçe başkanı Selahattin Kaya'nın, Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunduğu...

Haberi Oku