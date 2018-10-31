Gebze Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ ve Yönetimi, İlçe Başkanı Taşdemir ile birlikte yerel seçim hazırlıkları hakkında istişarede bulundular. Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ, İlçe Başkanı Taşdemir’e Kadın Kollarının çalışmaları ve Projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da Genel merkez ziyareti gerçekleştirerek, hazırladıkları Gebze raporunu Genel Merkeze teslim eden Hatice Uludağ ve ekibi, bu seçimde izleyecekleri stratejiyle ilgili bilgi verdiler.
Gebze MHP'de gündem seçim
MHP Gebze İlçe Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısında yerel seçim hazırlıklarını konuştu.