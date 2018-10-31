Gebze MHP'de gündem seçim

Şehitlerimiz için yapılan dua sonrası sözü alan MHP Gebze İlçe Başkanı Ferit Taşdemir, Yerel seçim hazırlıkları hakkında teşkilata bilgi verirken, 31 Mart 2019 Yerel Seçimi için hazırlanmış olan raporlar üzerine teşkilat yöneticileriyle beraber fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda ataması yapılan Yenikent Mahallesi Temsilcisi Ahmet Kıreker’e yetki belgesi de takdim edildi.

Gebze Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ ve Yönetimi, İlçe Başkanı Taşdemir ile birlikte yerel seçim hazırlıkları hakkında istişarede bulundular. Kadın Kolları Başkanı Hatice Uludağ, İlçe Başkanı Taşdemir’e Kadın Kollarının çalışmaları ve Projeleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Ankara’da Genel merkez ziyareti gerçekleştirerek, hazırladıkları Gebze raporunu Genel Merkeze teslim eden Hatice Uludağ ve ekibi, bu seçimde izleyecekleri stratejiyle ilgili bilgi verdiler.