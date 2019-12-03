İlçe Başkanı Engin Kılıç’ın ardından İl Başkanı Mehmet Aras sözaldı Aras Konuşmasında;Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden, bu güne halkımızın desteği ile yoluna devam ediyor. Bu partinin bu gün gördüğü teveccüh, kimsenin minneti ile oluşmamıştır. Bizler karış karış tüm Anadolu’yu dolaşarak, bu partinin temellerini attık. Bu parti milli görüş fikriyatının 40 yılı aşkın temeli ve bizim verdiğimiz emekler üzerine kuruldu. Bu temel gerçeği bilmeyen göz ardı eden birisinin, 17 Kasım’da Ankara’ da yaptığımız kongredeki insan selini görerek, korkuya kapılıp; “Yeniden Refah Partisi Erdoğan organizasyonudur. Dr. Fatih Erbakan ilk seçimde AK Parti’den milletvekili olacak” şeklinde bir demeç vermesi, Yeniden Refah Partisi’nin mevcut siyasi düzlemdeki partileri nasıl ürküttüğünü bir kere daha göstermiştir. Kandıra kongremizde kocaelide bunu birkezdaha ispatlamıştırki Yeniden Refah Partisi artık iktidarı yakındır. İlçe divanımızdaki bu muhteşem kalabalık ve özveride bir sonrakı seçimde Gebzemize Yeniden Refah bereketinin geleceğinin müjdesidir.dedi. Divanda Kongre Komisyon Heyetine çalışmalarından dolayı plaket verilirken Divana Katılan tüm teşkilat mensuplarınada teşekkür belgesi verildi.
Gebze Refah Divanda buluştu
Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Kasım ayı ilçe divanı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
İlçe Başkanı Engin Kılıç’ın ardından İl Başkanı Mehmet Aras sözaldı Aras Konuşmasında;Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden, bu güne halkımızın desteği ile yoluna devam ediyor. Bu partinin bu gün gördüğü teveccüh, kimsenin minneti ile oluşmamıştır. Bizler karış karış tüm Anadolu’yu dolaşarak, bu partinin temellerini attık. Bu parti milli görüş fikriyatının 40 yılı aşkın temeli ve bizim verdiğimiz emekler üzerine kuruldu. Bu temel gerçeği bilmeyen göz ardı eden birisinin, 17 Kasım’da Ankara’ da yaptığımız kongredeki insan selini görerek, korkuya kapılıp; “Yeniden Refah Partisi Erdoğan organizasyonudur. Dr. Fatih Erbakan ilk seçimde AK Parti’den milletvekili olacak” şeklinde bir demeç vermesi, Yeniden Refah Partisi’nin mevcut siyasi düzlemdeki partileri nasıl ürküttüğünü bir kere daha göstermiştir. Kandıra kongremizde kocaelide bunu birkezdaha ispatlamıştırki Yeniden Refah Partisi artık iktidarı yakındır. İlçe divanımızdaki bu muhteşem kalabalık ve özveride bir sonrakı seçimde Gebzemize Yeniden Refah bereketinin geleceğinin müjdesidir.dedi. Divanda Kongre Komisyon Heyetine çalışmalarından dolayı plaket verilirken Divana Katılan tüm teşkilat mensuplarınada teşekkür belgesi verildi.