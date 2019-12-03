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Gebze Refah Divanda buluştu

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Kasım ayı ilçe divanı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Gebze Refah Divanda buluştu

03 Aralık 2019 Salı 10:20

İlçe divanına İl Başkanı Mehmet Aras ile birlikte il yöneticileri katıldı. Divanda birim başkanları,gençlik kolları,hanım kolları ve mahale başkanları raporlarını sundu. Divanda açılış konuşmasını İlçe Başkanı Engin Kılıç yaptı Kılıç Konuşmasında  Kasım ayı bizim için bir milat olmuştur. Gebzemizden 1000 kişi Ankaraya büyük kongremize katılmıştır. Burda şunu görüyoruzki halk suni gündemlere kapılmayarak Yeniden Refah Partimize teveccühünü göstermiştir. Buradan tüm teşkilat mensuplarımıza birkezdaha teşekkürediyorum. Dedi Kılıç ;3 Aralık Dünya  Engelliler gününüde kutluyoruz biz Yeniden Refah Partisi olarak Engelli vatandaşlarımız "özürlü" değil, "özel" vatandaşlarımızdır diyoruz.Onların eğitim, iş hayatı ve sosyal hayatta karşılaştığı tüm sorunların ortadan kaldırılması için azami gayret gösterecek ve yaşam standartları yükseltecek çalışmalar yapacağız. Biz yaptık yine yaparız çünkü burada heyecan,burada huzur, burada refah, burada gelecek var dedi.

İlçe Başkanı Engin Kılıç’ın ardından İl Başkanı Mehmet Aras sözaldı Aras Konuşmasında;Yeniden Refah Partimiz kurulduğu günden, bu güne halkımızın desteği ile yoluna devam ediyor. Bu partinin bu gün gördüğü teveccüh, kimsenin minneti ile oluşmamıştır. Bizler karış karış tüm Anadolu’yu dolaşarak, bu partinin temellerini attık. Bu parti milli görüş fikriyatının 40 yılı aşkın temeli ve bizim verdiğimiz emekler üzerine kuruldu. Bu temel gerçeği bilmeyen göz ardı eden birisinin, 17 Kasım’da Ankara’ da yaptığımız kongredeki insan selini görerek, korkuya kapılıp; “Yeniden Refah Partisi Erdoğan organizasyonudur. Dr. Fatih Erbakan ilk seçimde AK Parti’den milletvekili olacak” şeklinde bir demeç vermesi, Yeniden Refah Partisi’nin mevcut siyasi düzlemdeki partileri nasıl ürküttüğünü bir kere daha göstermiştir. Kandıra kongremizde kocaelide bunu birkezdaha  ispatlamıştırki Yeniden Refah Partisi artık iktidarı yakındır. İlçe divanımızdaki bu muhteşem kalabalık ve özveride bir sonrakı seçimde Gebzemize Yeniden Refah bereketinin geleceğinin müjdesidir.dedi. Divanda Kongre Komisyon Heyetine çalışmalarından dolayı plaket verilirken Divana Katılan tüm teşkilat mensuplarınada teşekkür belgesi verildi.


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