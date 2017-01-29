Gebze’de Emek çalıştayı!

CHP Gebze İlçe Örgütü, ilçedeki STK ve sendikaların da katımıyla Emek Çalıştayı düzenledi.. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştaya; CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Gebze ilçe başkanı Recep Dursun, şunları söyledi: “DİSK eski Genel Başkanı Kemal Türker’i, Soma ve Ermenek’te yaşamını yitiren işçileri anıyorum. Grev kararları iktidar tarafından yasaklanıyor. Bunun son örneğini bölgemizde yaşadık. Ancak işçiler direnme kararı alınca işveren toplu sözleşme kararı aldı. Çalışma hakkı en temel haktır. 12 Eylül’den sonra çalışma hayatı da zorlaştı. Özelleştirme, yoksulluk ve yoksunluktur. 15 Temmuz darbe girişimiyle AKP, OHAL ile işçilerin geleceğine saldırılar yapmaktadır. En temel haklar yok ediliyor. Emek örgütleri buna karşı dik durmalıdır. Türkiye’de düşük ücretlerin yaygınlaştırılması, ötekileştirmeler ve taşeronlaştırmanın diğer adı AKP’dir. Bütün emek dostları ile birlik ve dayanışma içerisinde olunmalıdır. Bizler Gebze’de emeğin tüm tarafları ile böyle bir çalıştay yapıyoruz.”

KOCAELİ BİR EMEK KENTİ

Çalıştayda son olarak ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, kürsüye çıktı. Kocaeli’nin bir emekçi kenti olduğunu söyleyen Bingöl, konuşmasında şunları söyledi: “Kocaeli bir emekçi kenti. Emek en yüce değerdir. Kıymet bilenler için. Bir siyasi iktidar emeği ve emekçiyi yok sayıyorsa o emek yine en yüce değerdir ve onun karşılığı vermek gerekir. 12 Eylül darbesi ile birlikte sendikasızlaştırmayı ve emekçi haklarını yok etti. Ülkenin sıcak gündemi anayasa değişikliği. Bu değişikliği başlamadan önce biz 12 Eylül askeri darbesinin ortaya koyduğu darbe hukuku yok edilmesi gerektiğini ifade ettik. O darbe hukuku var olduğu sürece ne emekçinin hakkı verilir ne de işçi sınıfı güçlü olur. İktidar, el değiştirip yüzünü emekten yana olan bir iktidar olunca bu sorunlar çözülür. 7 Haziran seçimleri öncesinde bir seçim bildirgesi ile çıktık. O seçim bildirgesinde işçi sınıfı dahi herkes tarafından kabul gördü. Diğer siyasi partiler bizi taklit etti. Asgari ücretle ilgili en az bin 500 TL olmalı dedik. Kıyamet koptu. AKP’liler bizi işverene şikâyet etti. Daha sonra kerhen asgari ücrette iyileştirme yapacaklarını söylediler.

BU SEFER HAYIR

Bu seçim 79 milyon vatandaşımızın ve Türkiye’nin geleceği. Onları kaygılandırıyorlarsa herkes hangi siyasi partiye mensup olursa olsunlar sorumluluklarının gereği ve bize emanet edilen cumhuriyete ihanet etmemek için duruş göstermesi gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinde hayırlı işler yapmak için bir olmalıyız. Eğer tersi olursa ülke onlarca yıl geriye gider. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak anlatacağız. Bu mücadelede hepimiz olacağız. AKP bir telaş içinde. Hayasızca bize iftira atarak bir süreç götürmeye çalışıyorlar. Bu sefer hayır diyenler bunu başaracak.”