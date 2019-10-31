Gebze’de Halk Buluşmaları sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Halk Buluşmalarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta Halk Buluşmalarında Gebzeli hemşerileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Büyükgöz Mahalle Meclisleri’nde genel sorunları ele alırken vatandaşın taleplerini Halk Buluşmaları’nda dinliyor.

HİZMET ETMEK İÇİN BU GÖREVE GELDİK

Her platformda ulaşılabilir başkan olacağını ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İmkanlar doğrultusunda ve hukuka uygun şekilde hizmet etmek için bu göreve geldik. Amacımız Gebzeli hemşerilerimize en iyi hizmeti verebilmek. Bu sebeple hizmet vereceğiniz kişileri dinlemezseniz iyi hizmet verme şansınız olmaz. Biz düzenlediğimiz Halk Buluşmalarında, Mahalle Meclislerimizde ve Esnaf Buluşmalarımızda vatandaşımızı dinliyor, dertleriyle dertleniyor, çözüm bulmak için çabalıyoruz.

MAHALLE MECLİSLERİNE DAVET ETTİ

Hafta sonu yine Mahalle Meclislerimiz devam edecek Kasım sonuna kadar Mahalle Meclislerimizin birinci turunu tamamlamayı hedefliyoruz. Bu hafta 1 Kasım Cuma günü saat 18:30’da Hürriyet Mahallesi Mahalle Meclisimiz Ahmet Pembegüllü Kültür Merkezinde, 2 Kasım Cumartesi saat 16:30’da Osman yılmaz Mahallesi Mahalle Meclisi Gebze Kültür Merkezinde ve 3 Kasım Pazar günü saat 16:00Da İnönü Mahallesi Mahalle Meclisi Necmettin Kuyucu İlköğretim Okulunda gerçekleşecek. Mahalle Meclislerimize tüm mahalle sakinlerimiz davet ediyorum” dedi.