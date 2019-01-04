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Gebze’nin Bugünü ve Geleceği konferansı

CHP haftasonu Gebze’nin Bugünü ve Geleceği’ temalı arama konferansı gerçekleştirecek.

Gebze'nin Bugünü ve Geleceği konferansı

04 Ocak 2019 Cuma 12:32

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Cumhuriyet Halk Partisi hafta sonunda Bayramoğlu Hegsagone Hotel’de ‘Gebze’nin Bugünü ve Geleceği’ temalı arama konferansı gerçekleştirecek. Cumartesi ve Pazar (5 Ocak-6 Ocak) günü düzenlenecek olan arama konferansı Prof.Dr. Ali Akdemir koordinatörlüğünde gerçekleşecek. Gebze’nin çeşitli sorunlarını bilen ve konusunda uzman önemli katılımcıların yer alacağı arama konferansı Cumartesi günü akşam 19.00, Pazar sabahı ise sabah 09.00’da başlayacak. Çeşitli temaların, spor ve sosyal yaşam gibi konuların ele alınacağı arama konferansında  bir çok farklı problem ve çözüm noktasında görüşler sunulacak. Kentin dünü, bugünü ve yarını noktasında farklı bakışlar ve teşhisler masaya yatırılacak.

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Anahtar Kelimeler
Gebze’nin Bugünü Ve Geleceği Konferansı
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