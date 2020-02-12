Gebze'ye tam teşekküllü poliklinik istedi

Toplantıda konuşan ilçe başkanı

Engin Kılıç

, “Sanayici ve Esnafımızı ziyaretlerimiz noktasında bize en çok dert yandıkları konuların başında hastanelerimizdeki eksikler geliyor.

Gebze

bölgesinin (Darıca, Dilovası, Çayırova) sınırları içerisinde birçok Organize Sanayi Bölgesi, Kooperatif ve Küçük ölçekli Sanayi siteleri mevcut. Fakat bu bölgelere yakın İşçimizin ve halkımızın sorununu çözecek Mikro Cerrahi Poliklinikleri ve Doktorları Gebze İlçemizde bulunan Fatih Devlet Hastanesi ve Farabi Eğitim ve araştırma hastanelerinde bulunmamaktadır. Ağır sanayinin olduğu, sürekli iş kazalarının yaşandığı Gebze’de tam donanımlı bir hastanenin olmaması maalesef telafisi mümkün olmayan acılara neden olmaktadır. Daha kaç İşçimizin El, Kol, Parmak, Ayak kopmaları sonucunda sakat kalmasına şahit olacağız. Biz buna çözüm olarak ilçe halkımızın tüm ihtiyacını karşılayabilecek ve merkezi bir yerde konumlanacak tam teşekküllü bir Mikro Cerrahi polikliniği yapılmasını öneriyoruz. İlçemizde kamu ve özel sektörde binlerce işçi ve memur çalışanın üyesi olduğu sendika temsilciliklerinin, binlerce esnafa hizmet götüren ve onların aidatları ile varlığını sürdüren sivil toplum kuruluşlarımızın sosyal sorumlulukları gereği, üyelerinin sağlık sorunları ile ilgilenmelerini ve bu konuda kamuoyu oluşturmalarını diliyoruz.



Kimse devlet hastanesinden alınan bütünsel hizmetten hoşnut değil. Sağlık Bakanlığımızdan ve Gebze İlçe Sağlık müdürlüğümüzden bu sorunları halktan dinlemesini özellikle rica ediyoruz ve buna göre tasarruflarda bulunması gerektiğine inanıyoruz. ”dedi.