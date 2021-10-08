Gelecek Çayırova’da Başkan Murat Çoban

Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanı Serap Çakır, Çayırova İlçe Başkanlığına Murat Çoban’ı atadı. İlçe teşkilatında düzenlenen devir teslim töreninde Murat Çoban’a yetki belgesini veren başkan Serap Çakır, “Gebze’den sonra Çayırova’ya da genç bir arkadaşımızı atadık. Murat Çoban arkadaşımız zaten içimizden birisiydi. Çok emekleri oldu. Başarılı olacağına yürekten inanıyorum” dedi. Kurucu ilçe başkanı Kağan Demirci’den hazır bir teşkilat devraldığını belirten Murat Çoban’da yaptığı konuşmada, “Yönetim içerisinden gelmem nedeniyle çok başarılı olmak gibi bir mecburiyetimiz var. Mazeretimiz yok. Bize olan güveni boşa çıkarmamak için sürekli sahada olacağız. En kısa sürede mevcut yönetimi takviye ederek sayın il başkanımıza sunacağım. Teşkilatımızı bugünlere taşıyan Kağan Demirci başkanıma da hizmetleri için teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.





MURAT ÇOBAN KİMDİR?

5 Nisan 1989 yılında Sivas ilinin Kangal ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini Kangal Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi’nden 2005 yılında torna bölümünden mezun olarak tamamladı. 2006 yılında İstanbul Kurtköy'de inşaat sektörü ile iş hayatına başladı. 2012 yılında Kocaeli Çayırova'ya taşındı. 2014 yılında Çayırova Sivaslılar Derneği yönetimine katıldı. 2016 yılında Global ZEMİN ünvanı ile kendi firmasını kurdu. Halen iş hayatına devam etmektedir. 2021 Mayıs ayında Gelecek Partisi Çayırova İlçe Başkan yardımcılığına getirildi. 8 Ekim 2021'de Çayırova İlçe Başkanı olarak atandı.