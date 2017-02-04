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''Gençlerimiz Anayasa Değişikliğe Sahip Çıkacak''

AK Parti İl Gençlik Kolları’nın yönetim kurulu toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Gençlerimize güveniyoruz, referandumda anayasa değişikliğine sahip çıkacaklar” dedi.

''Gençlerimiz Anayasa Değişikliğe Sahip Çıkacak''

04 Şubat 2017 Cumartesi 09:47

EN YÜKSEK OYU GENÇLERDEN ALACAĞIZ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, "Gençlik Stratejileri" sunumuyla Başkan Karaosmanoğlu’na detaylı bilgi aktardı. Referandum sürecinde gençlik çalışmalarının öneminin altını çizen Karaosmanoğlu, “Anayasa referandumunda en yüksek oy oranını gençlerden alacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemine gençler sandıkta sahip çıkacak” dedi.

GENÇLİĞİMİZE GÜVENİYORUZ

Referandumda, davası ve ülkesini seven her gencin sandığa giderek evet oyu vereceğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Gençliğimize güveniyoruz. Ülkemiz için sorumluluk alacak donanıma da sahipler. Bakınız artık bu yeni anayasa ile on sekiz yaşında ki gençlerimizin önünde engel olan milletvekili seçilebilme sorunu ortadan kalkacak. Gençlerimiz referandumda anayasa değişikliğine sahip çıkacak” dedi.

GEÇMİŞİN HATALARINA DÜŞMEMELİYİZ

15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması halinde Türkiye’ye diz çöktürülmüş olacağını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “15 Temmuz’da gençliğimiz meydanlara nasıl sahip çıkıp darbeyi derdest ettiyse, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne de evet diyecek. Tarih bir masal değildir. Devlet adamı ve siyasetçiyseniz, geçmişteki tecrübelerin ışığını almalısınız. Hayat bir döngüdür, geçmişin hatalarına asla düşmemeliyiz ve tarihten de ibret alacağız.” diye konuştu.
 

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