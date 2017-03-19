Güçlü bir Türkiye için!

**Her seçimde AK Parti’ye büyük destek veren Gebze Bölgesi’ne Milletvekilleri adeta akın ediyor. Her gün en az 1 Milletvekili Gebze Bölgesi’nin sokaklarını arşınlayarak 16 Nisan için vatandaşlardan destek istiyor.

AK Parti’li vekiller 16 Nisan referandumu için Gebze’ye adeta akın ediyor. Kocaeli milletvekilleri SKM programları kapsamında Gebze Bölgesi’nde yoğun ziyaret programları gerçekleştiriyor. Her gün en az 1 vekil Gebze Bölgesi’nde farklı ilçelerde programlar gerçekleştirmeye devam ediyor. AK Parti’de önceki gün Mehmet Akif Yılmaz Darıca’da ve Dilovası’nda, Cemil Yaman Gebze’de, Radiye Sezer Katırcıoğlu’da yine Gebze’de çalışmalar gerçekleştirdi.

GÜÇLÜ BİR DESTEK

AK Parti Kocaeli Milletvekilleri gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, 16 Nisan referandumunda neden “evet”oyu verilmesi gerektiğini anlattılar. Gebze Bölgesini adeta arşınlayan, her seçimde AK Parti’ye büyük destek veren Gebze Bölgesi’nde bir kez daha vatandaşların kapısını çalan AK Parti’li vekiller, yeni sistemle Türkiye’de güçlü hükümetlerin olacağını ifade ederek, vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini söylediler