GÜLSEREN SOLMAZ ALTUNAL’A İLK TEBRİK; BÜLENT YILDIZ’DANR

Bülent Yıldız yaptığı açıklamada, “Milletvekili aday adaylığım sebebi ile sonlandırdığım CHP Körfez İlçe başkanlığı görevimi, benden sonra gelecek olan kardeşimi ilçe yöneticilerimizin oylaması sonucunda, oy birliği ile seçilen partimizin emektarlarından, üstlendiği her görevi başarı ile taşımış olan değerli kardeşim Gülseren Solmaz Altunal’a teslim etmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. 3 yıldır olduğu gibi çalışmalarına devam edecek olan bu güçlü yönetim kadromuz, inanıyorum ki seçimi Körfez’den sırtlayacaklardır. Her ne kadar görevimi teslim etmiş olsam da bütünlüğünden ve değerlerinden asla taviz vermeyen, sadece seçimi kazanmaya odaklanmış olan, kıymetli ilçe yöneticilerimizle çalışmaya devam ediyor olacağım.” dedi.