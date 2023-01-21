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GÜLSEREN SOLMAZ ALTUNAL’A İLK TEBRİK; BÜLENT YILDIZ’DANR

Milletvekilliği aday adaylığı nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe başkanlığı görevinden istifasını veren Bülent Yıldız; ilçe yöneticilerinin oy birliği ile İlçe Başkanlığı görevine getirilen ilçe saymanı Gülseren Solmaz Altunal’ı ilk kutlayan kişi oldu.

GÜLSEREN SOLMAZ ALTUNAL'A İLK TEBRİK; BÜLENT YILDIZ'DANR

21 Ocak 2023 Cumartesi 13:00

Bülent Yıldız yaptığı açıklamada, “Milletvekili aday adaylığım sebebi ile sonlandırdığım CHP Körfez İlçe başkanlığı görevimi, benden sonra gelecek olan kardeşimi ilçe yöneticilerimizin oylaması sonucunda, oy birliği ile seçilen partimizin emektarlarından, üstlendiği her görevi başarı ile taşımış olan değerli kardeşim Gülseren Solmaz Altunal’a teslim etmiş olmaktan mutluluk duyuyorum.  3 yıldır olduğu gibi çalışmalarına devam edecek olan bu güçlü yönetim kadromuz, inanıyorum ki seçimi Körfez’den sırtlayacaklardır.  Her ne kadar görevimi teslim etmiş olsam da bütünlüğünden ve değerlerinden asla taviz vermeyen, sadece seçimi kazanmaya odaklanmış olan, kıymetli ilçe yöneticilerimizle çalışmaya devam ediyor olacağım.” dedi.

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