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SİYASET:
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“Güzel ve ahlaklı siyasetten yanayız”

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanlığında Başkan Burak Uluköylü ve yeni yönetim kurulu ilk toplantıya imza attılar. İYİ Parti Gebze ilçe binasında gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyeleri birbirleriyle tanışırken dilek ve temennilerini sundular.

'Güzel ve ahlaklı siyasetten yanayız”

25 Şubat 2020 Salı 13:18

 GÖZLERİNİZDEKİ IŞIĞI GÖRÜYORUM

İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü konuşmasında yeni yönetimin hayırlı olmasını diledi. Başkan Uluköylü, “Tüm arkadaşlarıma hem teşekkür ediyor, hem de başarı diliyorum. Hepinizin gözlerindeki o ışığı ve heyecanı görüyorum. Bu beni mutlu ediyor. İnşallah iyi ve güzel bir dönem yaşayacağız. Bu ay sonuna kadar yeni binamıza taşınma işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Yeni binamızın hepimize daha faydalı olacağı görüşündeyim” ifadesini kullandı.

MERAL AKŞENER’İN YOLUNDAYIZ

Başkan Uluköylü konuşmasına şöyle devam etti; “Partimizin kapısı bayrakla, dinle ve Atatürk ile problemi olmayan herkese açık. Hep beraber yeni bir döneme başladık. Genel başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde bu yolda güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Yakın dönemde görev dağılımlarımızı gerçekleştireceğiz. On beş günde bir yönetim kurulu toplantılarımıza imza atacağız. Ben her birinize güveniyorum. Güzel ve ahlaklı siyaset felsefesiyle kolları sıvadık. Hem kentimizde hem de ülkemizde hayırlı işler yapan, memlekete iyi gelecek siyasetin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

 

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