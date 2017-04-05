

ET-TEKRARU AHSEN VELEV KANE YÜZ SEKSEN ET-TEKRARU AHSEN VELEV KANE YÜZ SEKSEN

Hereke Gümüşhaneliler Kültür ve Yardımlaşma Derneğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerine açıklamalarda bulunan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır "Teşkilatlarımız Şubat ayından itibaren sahalarda aralıksız olarak çalışmalarını yürütüyorlar. Değişikliğe gidilen madde sayısı fazla olmamasına rağmen AK kadrolar olarak en merkezi noktalardan en ücra köşelere kadar her alanda madde madde açıklamalı olarak bu sistemi anlattık ve anlatmaya da devam edeceğiz. Kurulduğumuz ilk günden beri hiç üşenmeden çalışıp meramımızı anlatmayı düstur edindik. Anlatacağımız şeyler aynı da olsa hiç üşenmeden anlatmaya çalıştık. Bilirsiniz bir söz vardır “Et-tekraru ahsen, velev kane yüz seksen” yani tekrar etmekten üşenme, edeceğin tekrar sayısı yüz seksen kere de olsa tekrar ettmek güzeldir. Bu bilinçle girdiğimiz her ortamda tek bir kişide bile soru işareti kalmadığından emin olana kadar üzerinde durduğumuz bu sistemi anlatıyoruz” dedi.

HAFIZA-İ BEŞER NİSYAN İLE MALULDUR

Maddeleri anlattıktan sonra katılımcılardan gelen soruları cevaplayan Çakır; “buradaki katılımcılara baktığımız da genelinin yaş itibariyle benimle emsal olduğunu görmekteyim. bu yaş grubunun geçmişini uzun uzun anlatmaya gerek yok. bizim dönemdekiler darbeler de gördü, muhtıralar da gördü, ekonomik krizler de gördü lakin “hafıza-i beşer nisyan ile maluldur" derler. önceki gördüklerimizi yaşadıklarımızı sonraki anlarda hatırlamaz ya da hatırlayamaz hale geldik. ak hükümetlerimiz döneminde hizmet-proje kavramına öyle bir alıştık ki bizler nazarında büyük görünen ve bugün açılışı yapılan bir hizmeti yarın unutur hale geldik. bakınız 3. boğaz köprüsü, bakınız osmangazi köprüsü, bakınız avrasya tüneli ve yapımından sonra adını bile dahi hatırlamakta güçlük çektiğimiz bir sürü büyük proje. özetle büyüyen ve güçlü türkiye yolunda yaptığımız her hizmet bizim için sıradanlaştı. projeyi tasarlayıp, yapıp ve bırakıp artık bir sonraki projeye doğru yol alıyoruz. bütün bunlar güç ile istikrar ile oluyor ve bizler diyoruz ki bundan sonra da projelerin kısa zamanda tamamlanması için istikrarın devamı için yeniliğe ihtiyacımız var. referandumda vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun kabulü ve onayına ihtiyacımız var. yapmamız gereken tek şey geçmişte faydalanamadığımız hizmetleri, yaşadığımız krizli ortamları hatırlamak ve o dönemleri yaşamayan kardeşlerimize hatırlatmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

milletvekili çakır, dernek ziyaretinin verimli geçtiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, program sonunda dernek başkanı bahri denli ve yönetimine teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.