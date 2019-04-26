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"Hak ve Adalet konferansı!"

Milli Görüş Kuruluşları (MİLKO), Saadet Partisi teşkilatlarıyla beraber Kocaeli’de konferans düzenliyor

26 Nisan 2019 Cuma 15:51

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Aralarında çok sayıda dernek ve vakfın bulunduğu ve üst çatı olan MİLKO, Kocaeli’de Saadet Partisi ile beraber önemli bir konferans düzenleyecek. Hak, Adalet ve kardeşlik konferansı yarın saat 20.00’de Luxor Garden otel’de gerçekleştirilecek. Konferansa Yüksek stişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, MİLKO Genel Sekreteri İlyas Tongüç, AGD Genel Başkanı Salih Turhan, MEDYADER Genel Başkanı Mustafa Kurdaş, Yeniad Genel Başkanı Selman Esmerer de katılacak. Milli Görüşün önemli isimlerinin Saadet partililerle buluşacağı bu konferans için hazırlıkları son aşamaya gelirken Milli Görüş’ün birçok sivil toplum kuruluşu da konferansa destek veriyor.


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