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Halk oylamasına doğru

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda ilçede yüzde 70 "evet" çıkacağını söyledi.

Halk oylamasına doğru

05 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Kocaeli (AA) Dudayev Parkı Sosyal Tesislerinde, Darıca Evet Platformu’nun Diriliş Yürüyüşü faaliyeti ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Karabacak, bağımsız ve tarafsız yargı, güçlü bir meclis ve demokrasi, gençler ve gelecek için "evet" dediklerini söyledi.

Yeni sistemin ilk seçiminin 2019’da gerçekleşeceğini belirten Karabacak, "Koalisyonlar bu ülkeye zarar veriyor, geçmişte bunları gördük. 16 Nisan’da ‘evet’ diyerek bunlardan kurtulacağız. Sandığın ve demokrasinin olduğu bir yerde tek adamlıktan söz edilemez." şeklinde konuştu. 

Yeni sistemde milletvekili sayısının artmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Karabacak, "Darıca da 135 bin seçmen var. Yeni seçim sistemiyle Darıca'dan da bir milletvekili çıkacak." dedi.

İyi bir ekip ve kadroyla iyi bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Karabacak, "Sabahtan gece yarılarına kadar vatandaşları ev ve iş yerlerinde ziyaret ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek neden 'evet' demeleri gerektiğini anlatıyoruz. Referandumda, Darıca'da 'evet' oyunun yüzde 70, Türkiye genelinde ise yüzde 58-60 arası çıkacağına inanıyorum.” dedi. 

Karabacak, cuma günü saat 19.30’da Darıca Evet Platformu’nun organize ettiği Diriliş Yürüyüşü gerçekleştireceklerini, ardından da sanatçı Uğur Işılak konser vereceğini sözlerine ekledi.

Karabacak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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