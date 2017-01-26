Halkı Memnun Etmedi!

“Meclis’te olaylı bir şekilde görüşmeleri tamamlanan mini anayasa çalışmaları içerik bakımından halkı memnun etmemiştir” diyen il başkanı Yıldız, ayrıca şunları dile getirdi: “Anayasa değişikliğinin toplumun her kesimi ile mutabakat sağlanarak yapılması gerekirdi.



ÇÖZÜM ODAKLI OLMAYACAK



Meclisimizde dahi mutabakata varılamamış bir anayasa değişikliği yanlış olacaktır. % 50 veya 51 ile evet ya da hayır ile sonuçlanacak bir anayasa değişikliği her zaman tartışma konusu olacaktır ve hep değiştirilme tartışmalarını gündemde tutulacağı için uzun vadede çözüm odaklı olmayacak diye düşünüyorum. Mini Anayasa değişikliği ile ilgili meclis görüşmeleri sürecinde dahi anlamsız bir şekilde oluşturulan evet-hayır tartışmaları sağlıklı bir sürecin oluşmasını engellemiştir.



İTİBARSIZLAŞTIRILDI



Değişecek kanun maddelerinin içeriği anlatılmadan içeriğinin anlaşılması sabote edilerek, meclis çalışmalarında oluşturulan algı operasyonları ile itibarsızlaştırılmıştır. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerimiz yeni mini anayasa çalışmalarında halkımıza karşı iyi bir intiba bırakmamışlardır. Meclisimizde grubu bulunan siyasi partili milletvekillerimiz Anayasa değişikliği ile alakalı maddelerin içeriklerini anlatmaktan ziyade kavgacı bir yolu tercih etmişlerdir.