Başkan Büyükakın, “Bugüne kadar gençliği hizmet eden ve etmeye devam eden tüm gönül dostlarımıza, büyüklerimize ve STK’larımıza çok teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Sabahattin Yamak ve yönetim kurulu üyelerini makamında konuk etti. Sözlerine bir neslin öncüsü imam hatiplerin kurucusu merhum Celalettin Ökten’i rahmetle andığını söyleyen Başkan Büyükakın, “Bugüne kadar gençliği hizmet eden ve etmeye devam eden tüm gönül dostlarımıza, büyüklerimize ve STK’larımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Ziyaret nedeniyle Büyükakın, “İmam Hatipli olmak demek insanlığa hizmet etmede dava insanı olmaktır” açıklamasını da yaptı.



YAMAK, “KİHMED, EN BÜYÜK STK’LARDAN BİRİDİR”

İnsanlığın huzuru, inançlı bir nesil yetişmesine ve Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etme şuuru ile hareket ettiklerini ziyarette dile getiren KİHMED Başkanı Yamak ise, “1987 yılında kurulan ve 25 yılı aşan geçmişi ile çok önemli hizmetlere imza atan KİHMED Kocaeli’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Geçmişten günümüze birçok önemli isim KİHMED çatısı altında imam hatip camiasına önemli hizmetler sundu” açıklamasını yaptı. 40 yılı aşan tarihi ile Türkiye’nin en büyük imam hatip liselerinden biri olan İzmit İmam Hatip Lisesi’nin bünyesinden çıkan KİHMED’e on binlerce mezunun destek verdiği söyleyen Yamak, tüm insanlığa kurtuluş müjdesini ulaştıracak bir nesil yetiştirmenin derdi ile çalışmalarını sürdürmekte olduklarını dile getirdi.



“NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, çocuklara ve gençliğe ayrı bir önem verdiklerini dile getirerek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin mutlu kent Kocaeli’nde yaşamaları için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Hedefimiz genç dostu kent olmaktır. Tüm çalışmalarımız ve yaklaşımımız bu anlayışına uygun olarak gerçekleşmektedir” ifadelerini sarf etti.

KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak ise, İmam Hatip Liseleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren okul aile birlikleri, yaptırma ve yaşatma dernekleriyle ilçelerde faaliyet gösteren dernekler ve okul yönetimleri ile birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Birliktelik yapılan istişarenin ardından sona erdi.