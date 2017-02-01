Hereke İlçe Olsun!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kocaeli’nin önemli kültürel miraslarından biri olan Hereke İpek Halısı’nı TBMM gündemine taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yanıtlaması istemi ile İki ayrı soru önergesi veren Tahsin Tarhan konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

“Hereke İpek Halısı, Kocaeli açısından son derece önemli bir konu. İki ayrı Bakana soru önergesi verdim. Hereke İpek Halısı hem bir kültürel miras, hem de marka değeri var. Korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması için herkes üzerine düşeni yapmalı. Geçmişte, Kocaeli’nde her iki evden birinde halı dokunurdu. Cumartesi günleri, Hereke’de halı pazarı kurulurdu. Binlerce aile halıcılıktan geçimini sağlardı. Hereke İpek Halısı özellikli bir halı. Yıpranmayan, sökülmeyen ve eskimeyen özgün yapısı ile marka olan bir halı.



“HEREKE İPEK HALISI’NI DA KORUMAYADILAR”



“Ancak son 20 yıl içinde, özellikle Çin ve Hindistan’dan ithal edilen, üstelik bir hayli kalitesiz halılar, Kocaeli’nde bu sektörün giderek gücünü yitirmesine neden oldu. Osmanlı’dan günümüze kalan, önemli bir kültürel değer olan Hereke ipek halıları, ithal halılarla rekabet edemedi ve Kocaeli’nde halı tezgahları kapandı.



“Ancak son 20 yıl içinde, özellikle Çin ve Hindistan’dan ithal edilen, üstelik bir hayli kalitesiz halılar, Kocaeli’nde bu sektörün giderek gücünü yitirmesine neden oldu. Osmanlı’dan günümüze kalan, önemli bir kültürel değer olan Hereke ipek halıları, ithal halılarla rekabet edemedi ve Kocaeli’nde halı tezgahları kapandı.



ÇİN’DE HEREKE KÖYÜ



Hereke İpek Halısı,132 yıl önce 1885 yılında bir uluslararası sertifika ile marka olarak tescillenmiş. Hereke İpek Halıları, tarihi pek çok mekanda eşsiz görüntüsü, dayanıklılığı ve özgün hali ile yer almış. Ayrıca araştırmacılar geçmişte gördüğü ilginin bugün de devam ettiğini belirtiyor. Hatta Çin’de Hereke adında bir köy kurulduğu ve burada taklit Hereke halılar yapıldığı belirtiliyor. Son derece üzücü bir durum. Bize ait bir kültürel değer, marka neden sahiplenilmiyor? Bu kadar kıymetli bir mirasa sahip çıkıp, korumak ve marka değeri ile geçmişteki gibi ailelerin geçim kaynağı yapmak gerekiyor. Hem kültürümüzü korunmalı, hem de bu değeri ticari olarak desteklenmelidir.

Konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirten TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan;

“Yerli halı ve kilimciliğin desteklenmesi için Çin gibi düşük maliyetli ve kalitesiz halı üreten ülkelerden ithalata kota getirilmesi bir çözüm olabilir, Hereke’de halıcılığın canlandırılması için projeler geliştirilmeli ve hızlı bir şekilde bu projeler hayata geçirilmelidir.150 yıllık geçmişi ile dünyaca kabul görmüş uluslararası sertifikası olan Hereke İpek Halıları’nın Dünya Kültürel Mirası listesine alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir girişimde bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bununla ilgili mutlaka bir çalışma yürütülmesi gerekiyor. Ayrıca Çin’de kurulduğu söylenen “Hereke” köyü ile ilgili de Bakanlığın bir girişimde bulunması gerekiyor. Hereke’nin ilçe yapılması ve bölgenin turizme kazandırılması önemli bir adım olur. Tüm bunları Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sorduk.”Dedi.



HEREKE İPEK HALISI TÜRK MARKASI OLARAK TESCİL EDİLDİ Mİ?



Konunun marka değeri açısından da değerlendirilmesi gerektiğini, bu sayade ekonomi ve ihracata önemli katkılar sunacağını ifade eden CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, böylece ipek halıcılığının yanında eskiden tekne turlarının da düzenlendiği bu şirin beldenin yok olmaktan kurutulacağını belirtti. CHP’li vekili, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın yanıtlaması istemi ile şu soruları yöneltti;

“Hereke İpek Halılarının coğrafi işaret olarak tanımlanması için şimdiye kadar yapılmış bir başvuru bulunmakta mıdır?

-Uluslararası sertifikası olan Hereke İpek Halıları bir Türk Markası olarak tescil edilmiş midir?

-Bu ve bunun gibi kültürel miraslarımıza sahip çıkılması ve bu alanda çalışma yapmak isteyen müteşebbislerin öncelikli olarak desteklenmesi için Bakanlığınız bünyesinde oluşturulmuş ayrı bir fon bulunmakta mıdır?

-Uluslararası alanda da büyük beğeni topladığı araştırmacılar tarafından da tespit edilerek çok defa dile getirilmiş olmasına rağmen bu konuda şimdiye kadar uluslararası bir pazar oluşturulması için bir çalışma yapılmamasının nedeni nedir?

-Kocaeli, sanayi ve ekonomiye sunduğu katkıların yanında tarihsel dokusu ile de ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda ilk üretimlerin yapıldığı makine, teçhizat ve tezgahların sergilenebileceği bir Bilim, Teknoloji ve Sanayi Tarihi Müzesi kurulacak mıdır?”





