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Herkes Aklını Başına Alsın!

Üye katılım programında referandum ile ilgili değerlendirmeler yapan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü hayır diyeceğini açıklayan Ülkücülere seslenerek “Herkes aklını başına almak zorunda.”dedi.

Herkes Aklını Başına Alsın!

28 Ocak 2017 Cumartesi 13:14

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, İzmit’te düzenlenen üye katılım töreninde Referanduma dair önemli açıklamalar yaptı. Ülkücü Hareketin Referandumda evet oyu vereceğini altını çizen Ünlü, hayır oyu vermeyi düşünen Ülkücülere seslendi.  MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “ Bu referandum Türkiye’nin kaderini belirleyecek. Biz camia olarak genel merkezini ve genel başkanını anlayan dava arkadaşlarıyız. Herkes ülkücüyüm diyorsa, ülkücünün yeri liderinin ve genel merkezinin yanıdır. Ülkücülerin yeri devletin yanıdır. Biz yine devletimizin, genel başkanımızın ve genel merkezimizin yanında durarak referandumda da evet üzerine çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hassas bir süreç” dedi.

 NİÇİN EVET DİYORUZ ANLATACAĞIZ

Ünlü sözlerini, “ Yeni anayasanın kabulüyle ilgili biz Türk Milliyetçileri seçim döneminde ulaşabildiğimiz her insana ulaşıp, niçin evet dediğimizi anlatacağız. Hiçbir siyasi partinin yada hiçbir şahsın geleceği ile ilgili değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceği ile ilgili yapacağımız bu çalışmalar, sandıktan da evet çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Doğu’da bende varım demesini sağlayacaktır” şeklinde sürdürdü.

 SİSTEME AYAK UYDURACAĞIZ

Ülkücüyüm ama hayır diyorum diyenler küresel güçlerin oyunlarına alet oluyorlar diyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Herkes aklını başına almak zorunda. Bu hassasiyetlerle Türk Dünyası’nın lider Sayın Devlet Bahçeli’nin 15 Temmuz’daki Türk Milliyetçilerinin ve MHP’nin duruşuyla Türkiye ayağa kalkmıştır. 2017 lider ülke sıçramasının yapılacağı yıldır. Değişen sisteme, dünya düzenine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendini uydurmak zorundadır” dedi.

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