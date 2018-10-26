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Hürriyet'ten Yaman'a cevap

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a yanıt verdi.

Hürriyet'ten Yaman'a cevap

26 Ekim 2018 Cuma 17:58

AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, geçtiğimiz hafta Dilovası Danışma Meclisi’nde CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’e yüklenerek, “Matmazel, şov yapıyor” ifadelerini kullanmıştı. Hürriyet, Yaman’a  Dilovası’ndan cevap vererek, “keşke siz de şov yapsanız”diye konuştu.

Dilovası’ndan düzenlenen programa İlçe Başkanı Kerem Aydemir ile birlikte katılan Fatma Kaplan Hürriyet’in gündeminde yine Kömürcüler OSB vardı. Ankara’da TBMM çalışmaları sona erer ermez Dilovası’na gelen Hürriyet, burada yaptığı açıklamada “Ankara'dan döner dönmez kanser eden Dilovası Kömürcüler OSB'yi istemeyen insanları dinledik, sorunlarının takipçisi olacağımızı, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışacağımızı söyledik. Dilovası'nda kömürcüleri istememek, çocuklarımızın yüzüne bakabilmek, insanların yanına korkmadan gelebilmek, onların sıkıntılarını dinlemek, canlarına can, dertlerine ortak olabilmek şov değildir. Sizin sözlüğünüzde bunun adı şovsa lütfen siz de biraz şov yapın!”dedi.

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