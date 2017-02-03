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İl başkanları Gebze’de buluşacak

Siyasi partilerin il başkanlarının bu ayki toplantısı SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu başkanlığında pazartesi günü Gebze Holiday İnn Otel’de gerçekleştirilecek

İl başkanları Gebze'de buluşacak

03 Şubat 2017 Cuma 22:56

GEÇEN AY NEŞELİYDİLER

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kentimizdeki siyasi parti il başkanları her ay düzenli olarak bir araya geliyor. Her ayın ilk pazartesi günü gerçekleştirilen toplantılar kapsamında geçen ayki toplantıya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ev sahipliği yapmıştı. Sarıbay, siyasi partilerin il başkanlarını Sapanca Gölü kenarındaki Sukay Park’ta ağırlamıştı. Kahvaltılı programda il başkanlarının neşeli halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

 

GEBZE’DE TOPLANACAKLAR

Öte yandan bu ayki il başkanları toplantısına SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu’nun ev sahipliği yapacağı söylenmişti. İl başkanlarının toplantısına ev sahipliği yapacak olan Sinan Ejderoğlu, toplantı yerini Gebze olarak belirledi. Ejderoğlu, il başkanlarını pazartesi günü saat 10.00’da Gebze Holiday Inn Otel’de misafir edecek.Toplantıda, siyasi parti temsilcilerinin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

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İl Başkanları Gebze’de Buluşacak
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