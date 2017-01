İl başkanlarından referandumda “hayır” sinyalleri

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen İl Başkanları Toplantısı’nın sonuncusunda CHP, DSP, DP referandumda hayır oyu vereceklerini belirtirken SP ve BBP, komisyon kararını bekleyeceklerini söyledi. AK Parti ve MHP ise, evet diyecek. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilimizin siyasi parti il başkanlarının her ay bir araya gelerek yaptığı değerlendirme toplantısının ilk turunsonuncusu CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. KartepeSukay Park Restoran’dadüzenlenen kahvaltılı toplantıya AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, BBP İl Başkanı Nihat Değer, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül yer aldı.Kahvaltının ardından il başkanları, ülke ve yerel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. VALİ KATILIM SAĞLAYAMADI Önceki ay, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nun ev sahipliğinde KYÖD’de düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’nda Sarıbay, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun da toplantıya katılabileceğini söylemişti ancak Vali Güzeloğlu, OHAL süreci çalışmaları ve hava muhalefeti nedeniyle katılım sağlayamadı. ‘OHAL İÇİN VALİMİZLE GÖRÜŞECEĞİZ’ Toplantıda ilk konuşmayı yapan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Bundan sonraki toplantımız SP İl Başkanımız Sinan Ejderoğlu’nun evsahipliğinde yapılacak. Önümüzde bir referandum var. Bütün siyasi partilerimizi ayrı ayrı fikirleri var hepimiz saygı duyulmasınoktasında anlaştık. OHAL uygulamalarının gevşetilmesi için de Sayın Valimizle bugün görüşeceğiz. Kocaeli bir genelge vardı. Her türlü eylem ve toplantı yasaktı. SayınValimizle görülüp biraz daha tolerans ve özgürlük anlamında bir yasaklanma konmaması için talepte bulunacağız. Bu toplantılar sonrası büyükşehir ve valimizi ziyaret ediyoruz” dedi. ‘ŞEHİT AİLELERİMİZİ ZİYARET EDECEĞİZ’ Devamında Sarıbay, diğer toplantıların ardından şehit ailelerine ziyaretlerin yapılacağı konusunda açıklamalarda bulunurken “Bundan sonra da iki veya üç şehit ailesini de evlerine ziyaret etmek istiyoruz. Bu da yeni bir fikir olarak ortaya çıktı. Valimizle görüştük, bir hazırlık yapıldığını ve bize haber verileceğini söylediler. OHAL süreci çalışmaları ve hava muhalefetinedeniyle maalesef katılamadılar. Eğitimle ilgili bize bir brifing verilecek” şeklinde konuştu. ‘FİKİRLERE SAYGI DUYULMALIDIR’ İl Başkanı Sarıbay, “OHAL döneminde Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili parti önünde yapacağımız bir etkinliğe izin verilmedi. Neredeyse arbede çıkıyordu. Sayın idarecilerin biraz daha anlayışlı olması gerekir. Referandumla ilgili 7 siyasi partinin ayrı fikirleri olabilir. Anayasa ve referandumla ilgili biz hayır diyeceğiz. Bizim ülkemizin en büyük eksikliği bu. Birbirimizi anlamamak, dinlememek. Fikirlere iştirak edilemeyebilir ama saygı duyulmalıdır” ifadelerine yer verdi. REER ‘REFERANDUMDA HAYIR DİYECEĞİZ’ İl Başkanları sırayla referandum hakkında fikirlerini belirtirken DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu,“Biz olarak bu işe hayır diyeceğiz” dedi. SP İl Başkanı Ejderoğlu,“Şu anda komisyonda görüşülüyor. Mecliste olmadığımız için şu an görüş bildirmemiz doğru değil. Evet veya hayır diyeceğiz” dedi. DP İl Başkanı Nazlıgül, “Başkanlık için hayır diyeceğiz. Demokrasiden geriye kayma olarak gördüğümüz için hayır diyeceğiz” derken BBP İl Başkanı Nihat Yıldız ise, “Biz BBP olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da istişarelerimiz devam ediyor. Benim bu noktada söylemek istediğim şu; OHAL süreci içerisinde böyle bir referandumun sağlıklı olmadığını düşünüyorum. Tartışma noktası, OHAL döneminde oluşamıyor. Keşke bu süreç OHAL’siz olsa. Sonuçta evet veya hayır, vatandaşımız karar verecek” dedi. ‘330’LUK SÜRECİ GÖRELİM’ Ak Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ise, “OHAL ile alakalı sürecin temelde başta terör örgütleri ile ilgili süreç söz konusu. Biz il başkanları olarak toplantılar veya açık meydanlarda yapılacak olan Valimizin OHAL çerçevesinde kararı vardı. Bu 45 veya 60 gün gibi gözüküyor. Partiler muhakkak ki düşüncelerini halkla paylaşacaktır. 330’luk süreci bir görelim. Ondan sonra kararlar açıklanacaktır” sözlerine yer verdi. ‘MHP DEVLET PROJELERİNİN YANINDADIR’ MHP İl Başkanı Aydın Ünlü de, “Yeni cumhurbaşkanlığı sistemi dediğimiz, bazıları ne kadar başkanlık dese de benim bir tane oyum var. Referandumda da aynı oyu veririm dediğimiz bir süreç. Evet ya da hayır gibi değerlendirmeler daha erken. MHP,devlet projelerinin yanında hep olmuştur. Önümüzdeki günlerde de kan bağışı ile ilgili bir değerlendirmelerde de bulunacağız. Kan stokunda bir sıkıntı olduğu açık. MHP olarak Kızılay’ın kan bağışında kan vereceğiz. Diğer il başkanlarımızı da davet ediyoruz” şeklinde konuştu. ‘OHAL SÜRECİNDE REFERANDUM SAĞLIKSIZ’ Ardından tekrar söz alan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ise,“Ulusal anlamda basının çok tarafsız olmadığını görüyoruz. Sadece 3 partinin söylemleri paylaşılıyor. Onun dışındakilere yer verilmiyor. Eşitlik kavramına aykırı. OHAL var. Sokağa da çıkamazsak olumlu ya da olumsuz halka anlatmak mümkün değil. OHAL sürecinde yapılan referandumun ben de çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Türkiye tek devlet tek bayrak. ABD 7 devletle bir olmuş başkanlık sistemi kararlaştırılmış. Türkiye devleti, cumhuriyetle hep var olacaktır” ifadelerine yer verdi.Ardından il başkanları,Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali Güzeloğlu’nu ziyaret edeceklerini belirttiler.