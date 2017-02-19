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Işık yeni hedefi açıkladı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Brüksel’de açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, Türkiye'nin El Bab'tan sonraki önceliğinin Münbiç ve Rakka olduğunu ifade etti.

Işık yeni hedefi açıkladı!

19 Şubat 2017 Pazar 15:18

 ABD Genelkurmay Başkanı'nın yarın ülkemize geleceğini de açıklayan Bakan Işık, “ El Bab şu anda tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu Karadeniz’deki NATO görünürlüğünün artmasının da önemli bir konu olduğunu vurgulayan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Bizim buna prensip olarak ‘evet’ dediğimizi biliyorsunuz. Tüm çalışmaların Montrö’nün ruhuna ve lafzına uygun yapılması gerekiyor. Rusya’yı provoke edecek bir tarzda değil bölgede istikrarı artırarak ancak caydırıcılığı artıran bir anlayışla yapılması gerektiğini ifade ettik”  dedi.

 “CİDDİ BİR TEMİZLİK YAPILIYOR”

El Bab’ta süren operasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bakan Işık, “El Bab şu anda tümüyle kuşatılmış durumda. İçeride ciddi bir temizlik yapılıyor. DEAŞ’tan tamamen temizlenmesi için yoğun bir faaliyet var. Bu temizlik bittikten sonra El Bab’ın hayatın normale dönesi bekleniyor” dedi.

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