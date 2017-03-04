SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Işık'tan müjde üstüne müjde

Işık'tan müjde üstüne müjde

Işık'tan müjde üstüne müjde

04 Mart 2017 Cumartesi 23:50

 

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, İzmit’te yerel gazetecilerle bir araya geldi

Bugün Ramada Otel’de yapılan toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlı, Kocaeli ve Sakarya’nın medya temsilcileri katıldı.Kocaeli’nin anket sonuçlarında ‘Evet’in önde olduğunu değerlendiren Bakan Işık, “İlerleyen zamanda evet oyu daha da yükselecek” dedi.

 

17122041_10154617692624794_1522703075_o.jpg

 

BAKAN IŞIK’TAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 10 Nisan’dan itibaren Adapazarı-Pendik tren seferlerin artacağını söyledi.Bunun yanında TOKİ Konutları’nda basın mensupları için yapılan konutların Ekim ayında teslim edilceği müjdesini verdi.

 

‘DEĞİRMENDERE’DE HASTANE YAPACAĞIZ’

İzmit’te yerel medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuşan Fikri Işık, “Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde hastane inşaatına başlama kararı verdik” dedi

 

'7 YILDIR PARTİSİNİN OYUNU ARTTIRAMADI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK’daki eleman alımına yönelik eleştirilerine cevap veren Bakan Işık, “Arkadaşlar bunu getirince bir hayli şaşırdım. 30 binlik kadro için 500 bin müracaat olmasını halkımın TSK’ya olan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumladım. Bundan dolayı memnuniyetimi ifade ettim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle meydana gelen olaylar, bizim Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel açığının oluşmaması için aldığımız bir tedbir ve halkımızın gösterdiği ilginin yansıması. Bizim genlerimizde vardır. Söz konusu vatansa geri her şey teferruattır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasın görünce, her konuyu negatif tarafa çekme ve polemik konusu yapma alışkanlığının hiç tahmin etmediğim vatan savunması noktasına taşıması da bizi üzdü. 7 yıldır partisini oy oranını arttıramadı ama polemik yapma da ve polemik yönünü geliştirmede fevkalade başarılı. TSK’ya ilgiyi göstere bir konuyu bile alıp işsizliğe bağlamak bir maharet işi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu gelişimini görmezden gelemeyiz. Kendisini tebrik ediyoruz“ dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
Işıktan Müjde üstüne Müjde
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ağbal: Herkes haddini bilecek Ağbal: Herkes haddini bilecek
MHP, Gebze’de Evet’i anlattı MHP, Gebze’de Evet’i anlattı
Bakan Işık referandum anketini değerlendirdi Bakan Işık referandum anketini değerlendirdi
Emekliler Tarihler Belli Oldu! Emekliler Tarihler Belli Oldu!
Eşi ve çocuklarını yangından kurtardı Eşi ve çocuklarını yangından kurtardı
Kocaeli, Ankara’ya damga vurdu! Kocaeli, Ankara’ya damga vurdu!
Yukarı Çık

Ağbal: Herkes haddini bilecek
Ağbal: Herkes haddini bilecek

Haberi Oku