Işık'tan müjde üstüne müjde

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, İzmit’te yerel gazetecilerle bir araya geldi

Bugün Ramada Otel’de yapılan toplantıya Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlı, Kocaeli ve Sakarya’nın medya temsilcileri katıldı.Kocaeli’nin anket sonuçlarında ‘Evet’in önde olduğunu değerlendiren Bakan Işık, “İlerleyen zamanda evet oyu daha da yükselecek” dedi.

BAKAN IŞIK’TAN MÜJDE ÜSTÜNE MÜJDE

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık 10 Nisan’dan itibaren Adapazarı-Pendik tren seferlerin artacağını söyledi.Bunun yanında TOKİ Konutları’nda basın mensupları için yapılan konutların Ekim ayında teslim edilceği müjdesini verdi.

‘DEĞİRMENDERE’DE HASTANE YAPACAĞIZ’

İzmit’te yerel medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda konuşan Fikri Işık, “Değirmendere Yüzbaşılar mevkiinde hastane inşaatına başlama kararı verdik” dedi

'7 YILDIR PARTİSİNİN OYUNU ARTTIRAMADI'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TSK’daki eleman alımına yönelik eleştirilerine cevap veren Bakan Işık, “Arkadaşlar bunu getirince bir hayli şaşırdım. 30 binlik kadro için 500 bin müracaat olmasını halkımın TSK’ya olan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumladım. Bundan dolayı memnuniyetimi ifade ettim. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra özellikle meydana gelen olaylar, bizim Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel açığının oluşmaması için aldığımız bir tedbir ve halkımızın gösterdiği ilginin yansıması. Bizim genlerimizde vardır. Söz konusu vatansa geri her şey teferruattır. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasın görünce, her konuyu negatif tarafa çekme ve polemik konusu yapma alışkanlığının hiç tahmin etmediğim vatan savunması noktasına taşıması da bizi üzdü. 7 yıldır partisini oy oranını arttıramadı ama polemik yapma da ve polemik yönünü geliştirmede fevkalade başarılı. TSK’ya ilgiyi göstere bir konuyu bile alıp işsizliğe bağlamak bir maharet işi. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu gelişimini görmezden gelemeyiz. Kendisini tebrik ediyoruz“ dedi.